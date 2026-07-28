Unidade Popular confirma candidaturas em convenção; dois nomes são da Serra

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) homologou em convenção estadual, realizada nesta segunda-feira (27), em Porto Alegre, a candidatura de Priscila Voigt ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. O ato ocorreu na Ocupação Palestina Livre! Marcela Vive!, na Rua Andrade Neves.
Naf Nascimento foi confirmada como candidata a vice. O partido também oficializou Luciano do MLB e Tânia Peres para o Senado, além de candidaturas à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa.
Da Serra, concorrem pelo partido Bruno do MLB, candidato a deputado federal, e Everaldo Oliveira, que disputa cadeira na Assembleia Legislativa.