TRE fará live para detalhar funcionamento da urna eletrônica

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Dispositivo conta com recursos para rodar apenas o software oficial do TSE. TSE / Reprodução

Se alguém, eventualmente, tem dúvidas a respeito do funcionamento e da segurança das urnas eletrônicas brasileiras, poderá esclarecê-las na próxima segunda-feira (3) sem sair de casa.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Estado fará uma live em que um técnico da TI da instituição irá detalhar a operação do aparelho. A demonstração envolve, inclusive, a desmontagem de uma urna para apresentação dos circuitos internos.

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A ação faz parte da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, que ocorre de 3 a 9 de agosto. A iniciativa busca ampliar a transparência sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, reforçar a confiança da população no processo eleitoral e divulgar informações sobre segurança, auditabilidade e evolução do sistema.

Barreiras e procedimentos

As etapas para garantir um voto seguro começam muito antes do dia da votação. Meses antes, o software passa por teste público do código de programação, que neste ano ocorreu em maio. Uma vez verificado, o sistema é assinado digitalmente e lacrado.

Somente essa versão do programa será aceito pela urna. Ou seja, mesmo que alguém conseguisse realizar uma cópia, o aparelho é capaz de identificar uma versão falsa e deixa de operar. O sistema também é incapaz de rodar em computadores comuns.

Mais perto das eleições, as urnas são carregadas com os dados dos candidatos em cerimônias abertas a órgãos fiscalizadores, como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), partidos políticos (que pouco comparecem) e imprensa, além de promotores e juízes eleitorais. Nesta etapa também costumam ser realizadas votações de teste públicas com urnas sorteadas.