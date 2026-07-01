Táxis e ônibus de fretamento poderão usar faixas exclusivas em Caxias. Com ressalvas

Liberação ocorre em casos específicos. Porthus Junior / Agencia RBS

A partir desta quarta-feira (1) as faixas exclusivas do transporte coletivo poderão ser utilizadas por táxis e ônibus de fretamento em Caxias.

A medida, no entanto, não vale em qualquer situação. Seguem proibidos, por exemplo, o tráfego em vias centrais (como as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado) e, no caso dos táxis, a utilização poderá ocorrer apenas quando o veículo estiver ocupado por passageiros.

A medida foi anunciada pelo secretário Elói Frizzo em manifestação na Câmara. Embora a medida não tenha sido detalhada, Frizzo mencionou ruas como Moreita César e Os 18 do Forte (ao menos parte) como vias que poderão ser utilizadas.

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Transporte seletivo

Veículo terão identidade diferente dos ônibus comuns. Secretaria de Trânsito / Reprodução

Apesar do anúncio da flexibilização da faixa de ônibus, o principal motivo para a presença de Frizzo na Câmara foi o novo modelo de transporte seletivo, que substituirá o táxi-lotação.

O secretário respondeu a questionamentos dos vereadores e disse que a opção pela Visate para operar o sistema ocorreu em função do contrato já prever a atividade e classificou a acusação de monopólio da empresa como uma "falsa discussão".

— O monopólio é do município. Não existe a possibilidade de concorrência no transporte coletivo, colocar um ônibus atrás do outro disputando passageiro na Sinimbu — enfatizou.

Frizzo também apresentou a adesivagem que as vans devem adotar e apresentou a nova linha T1, do transporte coletivo, que ligará o bairro Pioneiro ao Desvio Rizzo sem passar pelo Centro.