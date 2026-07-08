Reunião dá pontapé inicial no planejamento das obras do novo aeroporto da Serra; veja destaques de política

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Reunião ocorreu na manhã desta quarta-feira (8). Ricardo Rech / Divulgação

Integrantes da Secretaria do Planejamento e Parcerias Estratégicas de Caxias (Seplan) e do Consórcio Serra Gaúcha-Vila Oliva fizeram a primeira reunião presencial na manhã desta quarta-feira (8).

Foi uma conversa inicial para definir o cronograma das primeiras ações, além de responsabilidades e compromissos entre as partes para acelerar o início das obras do novo aeroporto, após a assinatura do contrato na última sexta-feira (3).

De acordo com o secretário Antônio Feldmann, as etapas burocráticas que antecedem a ordem de início do trabalho estão em andamento e a diretoria de projetos da pasta seguirá em contato com o consórcio. A estimativa é de que a autorização seja assinada em agosto.

Com prazo de execução de três anos, a etapa inicial do empreendimento terá aporte de R$ 143 milhões do Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), dos quais R$ 50 milhões já estão disponíveis nos cofres do município.

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Cobranças e encaminhamentos

O possível atraso de salários do Executivo em função das dificuldades das contas públicas de Caxias repercutiu na sessão desta quarta-feira (8) na Câmara.

O líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), disse que a medida não será necessária em função de um empréstimo que o município planeja fazer. O projeto de lei autorizando a operação está sendo elaborado e ainda não foi encaminhado ao Legislativo.

A possibilidade de recorrer a empréstimo para colocar as contas em dia, no entanto, foi rechaçada pela vereadora Daiane Mello (PL). Já o vereador Cláudio Libardi (PCdoB) disse ser a primeira vez na história que município atrasa pagamento de fornecedores.

Ajustes

Inicialmente previstas para serem exibidas pela TV Câmara Caxias apenas após o período eleitoral, as audiências públicas serão, em parte, transmitidas antes, mas de forma gravada.

A Câmara decidiu ao longo desta terça-feira (7) manter as exibições, no dia seguinte da realização, das audiências obrigatórias por lei, como prestação de contas da saúde, por exemplo.

Caso haja alguma declaração que possa descumprir a legislação eleitoral, o material será editado. Da mesma forma, sessões solenes terão exibição mantida, mas apenas com a declaração do homenageado. A transmissão apenas para depois de outubro segue mantida para reuniões sobre demais temas.

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Consulta popular

O Conselho Regional de Desenvolvimento Econômico da Serra (Corede Serra), realiza, nesta quinta-feira (9), a assembleia final para definir os cinco projetos que serão submetidos à Consulta Popular 2026. Será às 14h, no Auditório Florense do Bloco M, da Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Até agora já foram realizadas quatro reuniões: uma assembleia inicial, há cerca de dois meses, e três reuniões microrregionais, em Nova Prata, Bento Gonçalves e Caxias. Sete projetos estão em debate (veja abaixo). Dos cinco que irão para a cédula de votação, três serão eleitos.

A Consulta Popular permite que a população decida para quais projetos será destinado uma parte do orçamento estadual. Neste ano, a votação online ocorre entre os dias 20 e 26 de julho.

Relação dos projetos