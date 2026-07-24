Rainha da Festa da Uva de 2024 decide não se candidatar a deputada federal; partido fará convenção neste fim de semana

Bruno Todeschini / Agencia RBS

A rainha da Festa da Uva 2024, Lizandra Mello Chinali, decidiu não concorrer a deputada federal, como vinha avaliando desde que se filiou ao Republicanos, antes do prazo limite de 4 de abril.

A decisão, segundo ela, levou em consideração projetos pessoais e profissionais que são prioridade neste momento. Lizandra, no entanto, permanece no Republicanos e deixa a porta aberta para uma futura candidatura.

— Acredito que a política pode continuar fazendo parte da minha trajetória mais adiante — afirma.

Ela participou, inclusive, de reunião do partido realizada na última segunda-feira (20) para definir João Uez como o nome da cidade a ser levado à convenção estadual como candidato a deputado estadual. O ato ocorreu na Câmara de Vereadores.

Fim de semana de convenções

Este sábado (25) e domingo (26) são importantíssimos para o calendário político deste ano no Brasil. Trata-se do primeiro fim de semana do período de convenções partidárias, iniciadas na última segunda-feira (20).

Por conta disso, o sábado será uma espécie de "dia D" para os partidos, com as convenções estaduais de cinco legendas e uma federação. No domingo, outras três siglas definem o candidato (confira abaixo).

Até esta sexta-feira (24), três partidos já oficializaram as candidaturas: PL, PSB e PV. Ao longo da próxima semana, realizam as convenções a federação PSDB-Cidadania, no próximo dia 30, e Unidade Popular pelo Socialismo (UP), na segunda-feira (27.

O próximo fim de semana também será intenso, com reuniões, no sábado (1) de MDB, PSTU, PP e Democrata. Já o PSD realiza a convenção no domingo (2).

Agenda

Sábado

PDT: 8h, na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre (junto com a convenção do PT)

PT: 8h, na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre (junto com a convenção do PDT)

Podemos: 9h, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa

PCdoB: 9h, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Federação PSOL-Rede: 14h, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Novo: 13h, no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, com a presença do pré-candidato à presidência Romeu Zema.

Domingo

Republicanos: 14h, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa

União Brasil: 13h, na Câmara de de Vereadores de Porto Alegre