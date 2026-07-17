PT aciona Ministério Público de Contas por compra de terrenos da prefeitura de Caxias pelo Samae

Áreas ficam no entorno das represas Dal Bó e Maestra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A bancada do PT na Câmara de Caxias enviou representação ao Ministério Público de Contas a respeito da compra de oito áreas da prefeitura de Caxias pelo Samae por cerca de R$ 33 milhões. Os terrenos ficam no entorno das represas Maestra e Dal Bó e a lei autorizando a operação foi aprovada na última quarta-feira (15).

O pedido é que se analise possíveis irregularidades na transação em função do parecer da Superintendência de Orçamento, Finanças e Licitações (SOF) do Samae apontando possível impacto negativo no caixa da autarquia. O documento também afirma que a despesa não está prevista no orçamento de 2026.

O argumento da bancada é de que o próprio processo administrativo aponta riscos para a operação. O protocolo do documento ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (17).

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Mudança de entendimento

Responsável por impedir o avanço da proposta de CPI da PPP da Educação, no mês passado, a bancada do PCdoB reavaliou a estratégia e decidiu aderir à CPI das contas públicas, articulada pela vereadora Sandra Bonetto (Novo).

A adesão do partido foi justamente o que faltou para que a investigação sobre o contrato de construção e gestão de escolas infantis obtivesse o mínimo de oito votos para se concretizar.

O argumento, na época, era de que o partido preferia não se unir à direita em função da estratégia nacional para as eleições e que uma CPI deveria ter um objeto mais amplo do que o contrato de uma única PPP.

A avaliação atual, no entanto, é de que os problemas na gestão municipal se aprofundaram com o corte de programas da Secretaria da Cultura e atrasos de repasses para a Assistência Social. Além disso, o entendimento da bancada é de que a situação financeira do município é amplo o suficiente para investigar diversas aspectos dentro de uma CPI.

Com a adesão do PCdoB, a proposta reúne nove votos e deve ser protocolada nos próximos dias.

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Gravações

A vereadora Andressa Marques (PCdoB) tem cobrado da Mesa Diretora da Câmara de Caxias regras a respeito da gravação de vídeos entre vereadores e assessores em plenário. O motivo é um vídeo publicado pelo vereador Hiago Morandi (Novo) de uma discussão entre ambos e também dele com a vereadora Estela Balardin (PT).

O bate-boca ocorreu durante um intervalo da sessão de terça-feira (14) e envolveu a gravação das vereadoras por Hiago.

Andressa e Estela afirmam que uma reunião no ano passado definiu que assessores gravariam somente os vereadores para os quais trabalham. E caso os vereadores quisessem usar a imagem dos colegas, deveriam obter da transmissão oficial. Hiago negou que houvesse acordo e disse que as colegas são figuras públicas.

O presidente Wagner Petrini (PSB) chegou a falar em fazer uma reunião para discutir novamente o assunto, mas disse que não vai haver mudanças até o início da campanha eleitoral, em 16 de agosto. A partir dessa data até 4 de outubro, a presidência da Casa não vai permitir a gravação por parte de assessores e vereadores.

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Voluntariado

Oficina ocorreu na noite de quarta-feira (15). Bibiana Ribeiro Mendes / Divulgação

A Defesa Civil de Caxias realizou na noite de quarta-feira (15) a primeira reunião para a criação da Política Municipal e do Programa de Voluntariado em Desastres. O encontro foi uma oficina, que reuniu entidades ligadas ao voluntariado.

O grupo será responsável por discutir e acompanhar a implantação da política municipal. As instituições participantes terão prazo para formalizar adesão ao comitê, cuja primeira reunião está prevista para o fim do mês.

A iniciativa faz parte do Plano de Contingência do Município, desenvolvido após os eventos climáticos de 2024 e prevê, entre as próximas etapas, a estruturação de forças-tarefa de voluntários para atuação em emergências.

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Prevenção climática

Com previsão de temporais para os próximos dias, a Agergs, agência que regula os serviços concedidos no Estado, notificou a CSG, a RGE e a Corsan para que apresentem planos de contingência na Serra. O órgão quer detalhes sobre equipes mobilizadas, áreas de maior risco e medidas preventivas adotadas para minimizar os impactos dos eventos climáticos.

Além disso, as concessionárias deverão informar imediatamente qualquer agravamento na prestação dos serviços, como interrupções, danos a estruturas essenciais, dificuldades de restabelecimento das operações ou situações que ofereçam risco à saúde pública, ao meio ambiente e à segurança dos usuários.