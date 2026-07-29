Prefeitura de Caxias avalia na tarde desta quarta se irá decretar emergência em função dos temporais e do granizo

Secretarias envolvidas na resposta aos estragos causados pela chuva, vento e granizo na noite de terça-feira (28), em Caxias, apresentaram ao prefeito Adiló Didomenico, na manhã desta quarta-feira (29), um balanço preliminar dos atendimentos realizados.
Relataram as ações à Defesa Civil, Secretaria de Gestão Urbana, Secretaria de Obras e Samae, que também atualizou o monitoramento das barragens.
Adiló determinou o levantamento completo dos danos, atendimentos e necessidades registrados após o temporal.
Os dados serão consolidados em relatório a ser apresentado ao Gabinete de Crise, convocado para as 14h no Centro Integrado de Operações (CIOp), quando também será avaliada a possibilidade de decretar situação de emergência no município.