Prefeito Adiló veta projeto de lei que flexibilizaria estacionamento rotativo de Caxias

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Proposta alterava tempo de tolerância. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O prefeito Adiló Didomenico vetou o projeto de lei 134/2025, que alterava regras do Estacionamento Rotativo Regulamentado de Caxias. A proposta, de autoria do vereador Hiago Morandi (PL), ampliava o tempo máximo de permanência nas vagas de duas para três horas e aumentava a tolerância para emissão do tíquete, de cinco para 15 minutos.

O texto também criava uma janela de 15 minutos no início e no fim do período diário de vigência da tarifa para evitar autuações, ampliava o prazo de regularização para 30 dias e estendia o tempo antes de remoção do veículo para três horas.

Segundo o Executivo, as mudanças interferem diretamente na gestão do serviço concedido e comprometem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Na justificativa enviada à Câmara, o governo sustenta que o projeto é inconstitucional por invadir atribuições do Executivo na administração de uma concessão.

O veto também aponta contrariedade do interesse público, uma vez que o texto gera risco de redução na arrecadação do estacionamento rotativo, que alimenta o subsídio do transporte coletivo e programas da Secretaria de Assistência Social.

Quando o texto foi aprovado, em 1º de julho, já se avaliava nos bastidores que o governo poderia vetar a proposta em função de resistências ao texto apresentado.

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Alternativa

Por outro lado, o Executivo encaminhou à Câmara um projeto de lei propondo algumas flexibilizações em relação às regras atuais do estacionamento rotativo.

A proposta amplia de cinco para 10 dias o prazo para pagamento da Tarifa de Pós-Utilização (TPU), estabelece tolerância de 10 minutos para emissão do comprovante após a ocupação da vaga e determina o envio de notificação eletrônica aos usuários cadastrados no aplicativo do sistema quando houver aviso de irregularidade.

O Executivo afirma que a ampliação do tempo máximo de permanência nas vagas e a extensão para 30 dias do prazo de regularização da TPU descaracterizariam o serviço e inviabilizariam a fiscalização.

O texto também prevê que notificações e autuações só poderão ser emitidas após o término do período contratado, acrescido de 10% do tempo de permanência.