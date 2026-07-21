Prefeito Adiló lança "desafio" aos vereadores caso CPI das contas públicas seja criada na Câmara

Ler resumo

Prefeito Adiló Didomenico participou do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra. Pablo Ribeiro / Agencia RBS

Com a iminência da instalação de uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) na Câmara de Caxias para investigar as contas municipais, o prefeito Adiló Didomenico lançou uma espécie de desafio à oposição. Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, disse ter conversado com vereadores e se mostrado aberto às apurações, desde que os parlamentares se comprometam a corrigir distorções.

— Não dá para abrir uma CPI, identificar que tem que fazer uma reforma do fundo da previdência e depois não querer votar a favor — afirmou.

O prefeito negou a necessidade da CPI, uma vez que as contas têm acesso público, mas disse que orienta a base a apoiar a proposta caso haja esse compromisso.

Leia Mais Oposição articula CPI para investigar a crise nas contas da prefeitura de Caxias; veja mais destaques

A menção ao fundo de previdência também não é por acaso. Adiló afirmou que reforma realizada no primeiro mandato não foi a ideal e não descarta a necessidade de um novo ajuste no futuro, ainda que a longo prazo.

Atualmente, a rubrica consome R$ 20 milhões ao mês do caixa livre, embora a reserva do fundo esteja aumentando com projeção de atingir R$ 1 bilhão até o fim do ano.

Para lembrar: a proposta da CPI foi articulada pela vereadora Sandra Bonetto (Novo), que diz já contar com nove assinaturas, uma a mais que o mínimo necessário. Para instalar a comissão, não é necessário aprovação em plenário, basta apresentar o requerimento à Mesa Diretora.

Leia Mais Prefeitura de Caxias envia ofício pedindo para não pagar parcela de custeio da Câmara neste mês

Cobrança do Tribunal de Contas

Adiló também abordou estudos de revisão do valor base dos imóveis da cidade, sobre o qual incide a alíquota do IPTU. O município pretende encaminhar em breve à Câmara projeto de lei estabelecendo a atualização, o que já movimenta a oposição, que busca a redução de alíquotas como forma de compensação.

A defasagem da planta do IPTU supera 30 anos (a última revisão foi em 1994) e, de acordo com o prefeito, era motivo de cobrança do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que determina revisão a cada cinco anos.

A revisão vai resultar em aumento no valor pago por parcela da população. Em outros casos, segundo o município, não haverá mudança significativa, e 30% dos contribuintes terão redução na cobrança. A alíquota não será alterada:

— Durante 30 anos se corrigiu os impostos do município pela inflação oficial, que nem sempre condiz com a realidade. E você não consegue segurar os contratos.

Leia Mais Prefeitura de Caxias planeja atualização no valor base de imóveis para cobrança de IPTU

Blindagem ao Samae

Para além de possibilitar a quitação por quem atualmente recebe o serviço de graça, a migração da cobrança da taxa de lixo dos carnês do IPTU para o Samae também é uma aposta da prefeitura de Caxias para dificultar uma eventual privatização da autarquia pelo Estado.

A mudança exigiria que o Samae assumisse legalmente a responsabilidade pela gestão de resíduos e contratasse a Codeca. Isso obrigaria o Estado a refazer os estudos para incluir a autarquia caxiense no projeto de regionalização do saneamento, talvez inviabilizando a conclusão ainda no governo Eduardo Leite.

A proposta não determina a privatização automática do serviço caxiense, mas deixa a decisão nas mãos de um comitê no qual Caxias poderá ter participação minoritária. O governo estadual está irredutível quanto ao envio do projeto à Assembleia após as eleições e a expectativa da gestão municipal é de que o assunto retorne com força ao debate.

Além disso, a avaliação é de que o Samae teria condições de tratar, com equipe própria, o chorume gerado pelo aterro sanitário, também dificultando os planos do Estado. Atualmente essa tarefa é terceirizada.

Leia Mais Prefeitura de Caxias estuda cobrar taxa de lixo pela conta do Samae

65.200