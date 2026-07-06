Por que a prefeitura de Caxias decidiu fazer inauguração do acesso ao Planalto, apesar da demora da obra; veja mais destaques

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Sinaleiras foram ligadas na manhã desta segunda-feira (6). Ícaro de Campos / Divulgação

Nesta segunda-feira (6), a coluna ponderou que o município deveria considerar se faz sentido um ato de inauguração no novo acesso ao Planalto, considerando as dificuldades e a consequente demora para a obra.

A prefeitura diz considerar a cerimônia necessária em função de ser uma obra aguardada há 40 anos e que a administração viabilizou um investimento de R$ 4,5 milhões, mesmo sendo uma rodovia federal.

Outro argumento é de que a obra se arrastou por problemas ocorridos nas empresas contratadas, sem reponsabilidade do município. A avaliação é de que a comunidade do entorno vê com bons olhos a cerimônia e se colocou à disposição para contribuir.

O entroncamento teve os semáforos acionados definitivamente nesta segunda-feira (6), mas a data da inauguração não está definida. A prefeitura aguarda a chegada de blocos de concreto que serão posicionados no canteiro central, encerrando as intervenções.

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Plano de desenvolvimento econômico

A Câmara de Caxias aprovou, na última semana, o projeto de lei que cria o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, com vigência de 10 anos. De autoria do Executivo, a proposta estabelece diretrizes para o desenvolvimento econômico sustentável, inovação, qualificação profissional e melhoria da competitividade do município. O texto segue agora para sanção do prefeito Adiló Didomenico.

A matéria foi aprovada junto com cinco emendas apresentadas pelos vereadores Capitão Ramon (PL) e Rose Frigeri (PT). Entre as mudanças, estão a previsão de prestação de contas anual do plano, revisão das diretrizes a cada quatro anos e o reforço de políticas ligadas à economia solidária. A execução e coordenação das ações ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico.

O projeto de lei foi resultado de amplo debate envolvendo poder público, líderes comunitários e representantes empresariais.

Diretoria reconduzida

Com 99% dos votos favoráveis, a chapa única liderada pelo atual presidente, Nilvo Riboldi Filho, foi eleita para comandar o Sindicomerciários Caxias no quadriênio 2026-2030. A apuração ocorreu na noite de sexta-feira (3), após três dias de votação.

Dos 1.231 associados que participaram do pleito, 1.217 votaram a favor da candidatura, que tem como vice Bruno Alberto Andreis. Os demais 14 votos foram em branco.