Paula Ioris será candidata  a suplente de Frederico Antunes, e Rigotto define os dois subtitutos

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Rigotto já definiu chapa, e Paula abriu mão da candidatura a deputada federal. Montagem com fotos de André Ávila e Bruno Todeschini / Agência RBS

Inicialmente com pré-candidatura encaminhada a deputada federal, a ex-vice-prefeita de Caxias Paula Ioris foi confirmada como primeira suplente ao Senado na candidatura de Frederico Antunes (PSD).

A mudança de rumo ocorreu a pedido do próprio Antunes e do governador Eduardo Leite. Paula já tinha deixado o cargo que ocupava no governo do Estado para se dedicar à campanha.

Segundo ela, pesaram a oportunidade de representar mulheres em uma chapa majoritária, a admiração por Frederico Antunes e a sintonia dos objetivos em relação ao Estado, além do apoio do governador.

O segundo suplente de Antunes deve ser definido neste fim de semana. Na região, o vereador caxiense Lucas Caregnato (PT) também está na disputa ao Senado como suplente, na chapa de Manuela D'Ávila.

Rigotto define suplentes

Às vésperas do prazo limite para a definição das candidaturas, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) definiu dois ex-vice-governadores como suplentes. O primeiro é José Paulo Dornelles Cairoli, que foi vice-governador de José Ivo Sartori (2015-2018). O segundo é Antônio Hohlfeldt, vice do próprio Rigotto no período de 2003 a 2006.

Cairoli é pecuarista, foi presidente da Federasul e aceitou ser vice de Sartori quando as pesquisas indicavam que o ex-prefeito de Caxias não tinha chance de vencer. Eleitos, governaram o Estado sem maiores atritos.

Também sem atritos foi a relação de Rigotto com Hohlfeldt, professor universitário e ex-vereador pelo PT. Recentemente, o professor presidiu a Fundação Teatro São Pedro. (Por Rosane de Oliveira)

Confira abaixo a lista de candidatos e suplentes já definidos:

Frederico Antunes (PSD)

Primeira suplente: Paula Ioris

Segundo suplente: indefinido

Germano Rigotto (MDB)

Primeiro suplente: José Paulo Dornelles Cairoli

Segundo suplente: Antônio Hohlfeldt

Manuela D'Ávila (PSOL)

Primeiro suplente: Henrique Fontana (PT)

Segundo suplente: Lucas Caregnato (PT)

Marcel van Hattem (Novo)

Primeiro suplente: Sérgio Turra (PP)

Segundo suplente: indefinido

Milton Cardoso (PSDB)

Primeiro suplente: Josi Martins (PSDB)

Segundo suplente: indefinido

Paulo Pimenta (PT)

Primeiro suplente: Vieira da Cunha (PDT)

Segunda suplente: Thamyres Filgueira (PT)

Renato Jaguarão (Cidadania)

Primeiro suplente: Paulo Coitinho (Cidadania)

Segundo suplente: Cleiton Niesciur (Cidadania)

Ubiratan Sanderson (PL)