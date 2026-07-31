Parceria da prefeitura com a Mão Amiga para atendimento psicológico integra ação mais ampla de saúde mental; veja mais destaques

A parceria da Secretaria da Saúde de Caxias com a Associação Mão Amiga para apoio psicológico a moradores de Vila Cristina e Galópolis, em função da enchente de 2024, integra um programa mais amplo voltado à saúde mental no município.

O Mão Amiga já está contratado e receberá R$ 65,4 mil em recursos repassados pelo Estado para desenvolver ações até o fim do ano junto às comunidades. O trabalho prevê busca ativa de moradores, visitas domiciliares, acolhimento psicossocial, grupos terapêuticos, rodas de conversa, oficinas com famílias, atividades culturais e comunitárias, além do encaminhamento de casos necessários para a Rede de Atenção Psicossocial do município.

O repasse estadual, contudo, totaliza R$ 315 mil. Os cerca de R$ 250 mil restantes serão aplicados em outras ações de saúde mental ainda a serem desenvolvidas. O recurso chegou a ser perdido, mas acabou recuperado por mobilização da Secretaria da Saúde e da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Leia Mais Mão Amiga é contratada pela prefeitura de Caxias para apoio psicológico a moradores de Galópolis e Vila Cristina em função da enchente de 2024

Refis em Canela

Segue até 30 de setembro o Refis 2026 da prefeitura de Canela. O programa permite a regularização de débitos municipais de pessoas físicas e jurídicas com até 100% de desconto em juros e multas, além de parcelamento em até 48 vezes.