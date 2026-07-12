Oito anos depois, Caxias regulamenta lei federal que obriga treinamento de primeiros socorros em escolas; veja destaques da política

Quase oito anos após a entrada em vigor, Caxias do Sul publicou decreto que regulamenta a aplicação, na cidade, da Federal nº 13.722/2018, a chamada Lei Lucas. A publicação ocorreu na última quinta-feira (9).
A norma torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e funcionários de escolas municipais, instituições privadas de Educação Infantil e espaços de recreação infantil sujeitos à fiscalização do município.
Pelas regras, ao menos um terço dos profissionais de cada estabelecimento deverá ser capacitado, com cursos e reciclagens anuais. As instituições também terão de manter kit de primeiros socorros, guardar a documentação para fiscalização e afixar a certificação da capacitação.
O descumprimento poderá resultar em sanções previstas na legislação federal, após notificação e prazo para regularização.
A denominação da lei é uma homenagem a Lucas Begalli Zamora, que morreu engasgado aos 10 anos, em 2017, durante um passeio escolar no interior de São Paulo.
Software para os vereadores
A Câmara de Caxias encaminhou a contratação de uma plataforma digital para a gestão dos mandatos dos vereadores. O pacote inclui 23 licenças do sistema Gabinete Online (um para cada vereador), funções complementares e suporte técnico, entre outras questões.
O sistema oferece ferramentas como agenda de atendimentos e compromissos, disparos de mensagens via WhatsApp, cadastro de eleitores que procuram o gabinete e gerenciamento da equipe e de apoiadores no encaminhamento das pautas do mandato.
O valor da contratação é de até R$ 379,8 mil por ano, mas o valor final depende de quantos vereadores vão, de fato, aderir ao sistema. Isso representa cerca de R$ 16,5 mil por gabinete.
Calendário
A semana que está começando marca a reta final da Copa do Mundo, e, assim que o torneio terminar, no próximo domingo, as atenções se voltam às eleições.
É que já na segunda-feira (20) começa o período das convenções partidárias. É quando os pré-candidatos serão oficializados pelos partidos e pelas federações partidárias.
O prazo para as definições é curto: vai até 5 de agosto. A partir daí, as legendas terão até 15 de agosto para registrar as candidaturas junto à Justiça Eleitoral.
A campanha começa oficialmente no dia seguinte e a propaganda no rádio e na TV tem início em 28 de agosto.
Adiló agiu rápido
O prefeito Adiló Didomenico agiu corretamente ao determinar, de forma rápida, a instauração de uma sindicância para analisar as denúncias de cobranças irregulares de eventos no complexo do Enxutão.
O caso resultou no pedido de desligamento do secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Michel Pilonetto, que integrava uma comissão responsável pelas autorizações. Trata-se do ex-presidente municipal do PSD, o partido de Adiló, e um dos principais nomes da legenda na cidade.
Uma vez encerrada a sindicância, é fundamental que o resultado seja levado a público, seja ele qual for.
Cidadão da Capital
O deputado estadual Guilherme Pasin (PP) recebeu na última quinta-feira (9) o título de Cidadão de Porto Alegre, em sessão solene na Câmara Municipal.
A homenagem, proposta pela vereadora Mariana Lescano (PP), reconhece a trajetória pública do parlamentar. A cerimônia reuniu líderes políticos, autoridades e representantes de entidades.
Natural de Bento Gonçalves, Pasin destacou a ligação construída com Porto Alegre ao longo da vida pessoal e pública. A homenagem havia sido aprovada em 27 de abril.