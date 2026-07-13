Obras para primeira unidade descentralizada do Samu, em Caxias, começam nos próximos dias

Serviço será prestado com uma das novas ambulâncias recebidas pela cidade. Gisele Nozari / Divulgação

Começam na próxima semana as obras de adequação no quartel dos Bombeiros do bairro Cruzeiro, em Caxias, para receber uma base descentralizada do Samu. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até um mês.

A medida é resultado de um termo de cooperação firmado entre o município e o Corpo de Bombeiros Militar e deve impactar mais de 100 mil moradores da região.

A nova estrutura contará com uma ambulância de suporte básico operando diariamente, das 8h às 20h, com o objetivo de reduzir o tempo de resposta em atendimentos de urgência e emergência em uma das áreas com maior demanda da cidade.