Nova Petrópolis cria lei para regulamentar o transporte por aplicativo; veja mais destaques

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Nova Petrópolis regulamentou o transporte por aplicativo com a sanção da Lei 5.677/2026, publicada no Diário Oficial na última semana. A norma exige que as plataformas se credenciem junto à prefeitura e estabelece regras para motoristas e veículos, como CNH com Exercício de Atividade Remunerada (EAR), certidão de antecedentes, seguro para passageiros e limite de até 10 anos de fabricação para os carros.

A legislação substitui a lei anterior, de maio de 2025, e endurece o combate ao transporte clandestino ao proibir corridas negociadas fora dos aplicativos cadastrados, incluindo chamadas por WhatsApp.

A multa para operação irregular será de R$ 1.542 na primeira autuação e R$ 3.084 em caso de reincidência, além da possibilidade de suspensão da atividade. Também ficam proibidas propagandas de serviços diretos fora das plataformas, sob pena de sanções administrativas e enquadramento no Código de Trânsito Brasileiro.

Leis municipais para regular o transporte por aplicativo têm sido um desafio desde que a modalidade começou a operar no Brasil. Caxias, por exemplo, chegou a aprovar uma legislação, mas ela acabou suspensa pela Justiça.

Digitalização na educação

A Secretaria da Educação de Caxias abriu contratação de plataforma digital para gestão da rede municipal. O sistema atenderá 133 escolas, mais de 41 mil alunos e cerca de 5 mil usuários entre professores, gestores e servidores da pasta. A solução deverá oferecer ferramentas como matrículas, gestão pedagógica, controle de pessoal, biblioteca e portal para estudantes e responsáveis.

O valor máximo estimado da contratação é de R$ 11,84 milhões para um período inicial de cinco anos, com possibilidade de prorrogação por até 15 anos. Além do licenciamento do software, o contrato inclui implantação, migração de dados, hospedagem, treinamento de usuários e suporte técnico.