Movimento Conselho das Árvores, de Caxias, se torna oficialmente uma ONG; veja mais destaques

Vera Damian / Divulgação

Movimento criado em 2012 para denunciar podas, cortes e outras intervenções desmedidas nas árvores da cidade, o Conselho das Árvores agora é oficialmente uma organização não-governamental (ONG). A constituição jurídica já foi formalizada e um ato foi realizado nesta quarta-feira (29) para marcar a nova fase.

A entidade já atua em ações como palestras, diálogo com o poder público, requerimentos ao Ministério Público e organização de audiências públicas, entre outras. A ideia agora é ampliar a atuação.

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Entre os principais apontamentos dos últimos tempos está a forma como as podas e cortes vêm sendo realizados na cidade, que resultaram inclusive em um movimento de reformulação do decreto que regra o serviço. A nova redação ainda está em discussão.

A ONG passa a ser presidida pela bióloga e doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento Vânia Schneider e a diretoria é constituída por profissionais de diferentes áreas.

— A arborização urbana deve ser reconhecida como patrimônio ambiental coletivo e como componente essencial da infraestrutura municipal — afirma Vânia.

No ato, também houve o plantio de um Jacarandá em frente ao prédio da Câmara de Vereadores.

Vereadores se reúnem para debater o Plan-Vale

Vereadores de Garibaldi, Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul se reuniram na última terça-feira (28) no Legislativo de Garibaldi para alinhar a aplicação do Plano de Gestão e Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos Vinhedos (Plan-Vale).

O encontro serviu para debater detalhes do projeto de lei que regulamentará as normas urbanísticas, ambientais e de preservação na região compartilhada. O texto precisa ser aprovados nos três municípios.

A ideia é ter critérios únicos quanto a permissões, restrições e diretrizes de crescimento econômico e turístico, respeitada a autonomia orçamentária e jurídica de cada município.

A análise do Plan-Vale tem gerado debate intenso principalmente em torno da permissão ou não de parques temáticos e casas noturnas, além de empreendimentos de grande porte.