Ministro da Fazenda, Dario Durigan, estará em Caxias em agosto

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estará em Caxias no próximo dia 6 de agosto. A agenda foi confirmada nesta semana a partir de articulação da deputada federal Denise Pessôa e do deputado estadual Pepe Vargas, ambos do PT.
Durigan chegará à cidade pela manhã vindo de Brasília e participará da RA CIC, na Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias). À tarde, há previsão de visitas a empresas e depois uma reunião com sindicatos de trabalhadores. As empresas a serem visitadas ainda não estão definidas. A programação ainda prevê um jantar com líderes políticos.
Ao menos por enquanto, não há previsão de anúncios para a região durante a visita. No entanto, Durigan deve abordar questões sensíveis para a economia da Serra, como os mais recentes tarifaços dos Estados Unidos e as medidas a serem adotadas pelo governo federal e a implementação da reforma tributária.
Neste último caso, Caxias tem sido apontada como uma das cidades com maior potencial de perda de receita por conta da mudança na tributação. Pelo sistema atual, o recolhimento do imposto ocorre para o município sede da empresa que fez a venda. Já o novo sistema prevê que o imposto vai para o município do comprador. O impacto sobre Caxias deve ocorrer principalmente em função da economia ser baseada na indústria.