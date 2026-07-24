Ministro da Fazenda, Dario Durigan, estará em Caxias em agosto

Dario Durigan terá diversos compromissos em Caxias. Lula Marques / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, estará em Caxias no próximo dia 6 de agosto. A agenda foi confirmada nesta semana a partir de articulação da deputada federal Denise Pessôa e do deputado estadual Pepe Vargas, ambos do PT.

Durigan chegará à cidade pela manhã vindo de Brasília e participará da RA CIC, na Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias (CIC Caxias). À tarde, há previsão de visitas a empresas e depois uma reunião com sindicatos de trabalhadores. As empresas a serem visitadas ainda não estão definidas. A programação ainda prevê um jantar com líderes políticos.

Ao menos por enquanto, não há previsão de anúncios para a região durante a visita. No entanto, Durigan deve abordar questões sensíveis para a economia da Serra, como os mais recentes tarifaços dos Estados Unidos e as medidas a serem adotadas pelo governo federal e a implementação da reforma tributária.