Ministério da Saúde adia prazo para implantação da policlínica em Caxias

Ler resumo

Unidade é destinada a consultas especializadas e exames. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Caxias ganhou mais tempo para tentar viabilizar a construção da policlínica. O Ministério da Saúde aceitou a prorrogação até outubro do prazo para a implantação da unidade. A data limite anterior era agora em julho. O adiamento foi articulado pela deputada federal Denise Pessôa (PT) a pedido da Secretaria da Saúde de Caxias.

A medida dá mais folga para o município tentar viabilizar a contrapartida necessária para a implantação unidade, orçada em R$ 30 milhões pagos com recursos federais. Até então, a estimativa era de uma contrapartida de R$ 11 milhões, que seria paga por meio da preparação do terreno. O custo, portanto, varia conforme o local em que a unidade é instalada.

Aliás, caso o município leve adiante a proposta, a policlínica deve mudar de endereço — irá para o terceiro previsto. Isso porque o local até então escolhido, na Rua Ângelo Francisco Guerra com a Rua Humberto Zanoni, no bairro Sanvitto, agora será destinado à instalação de placas fotovoltaicas para geração de energia da Secretaria da Saúde.

Leia Mais Secretaria da Saúde de Caxias do Sul vai instalar usina solar em terreno da policlínica e projeta zerar gasto com energia

Em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, na última semana, o prefeito Adiló Didomenico confirmou a mudança de uso do terreno e disse que a parte não utilizada pelas placas solares deve ser destinada a uma área de lazer. Segundo Adiló, o terreno foi aterrado no passado e uma construção no local exigiria fundações reforçadas.

Antes do endereço do Sanvitto, a policlínica era prevista em um terreno às margens da Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano. A área agora foi destinada para a construção da Casa da Mulher Brasileira.

Leia Mais Projeto da policlínica é oficialmente engavetado pela prefeitura de Caxias

Sem garantia

A prorrogação do prazo, contudo, não garante que o município irá construir a policlínica. Quando Adiló anunciou, no último dia 16, que o projeto não teria andamento, ele deixou aberta a possibilidade de uma retomada no futuro.

O motivo da suspensão, porém, era justamente a falta de recursos em caixa e não há certeza se o município terá disponibilidade orçamentária em outubro. Sem contar que seria preciso retomar a licitação até lá, provavelmente com ajustes.

Há ainda outro elemento: a policlínica é uma unidade que concentra consultas especializadas e exames, sempre com encaminhamento via atenção primária. Tem ganhado força na administração municipal o entendimento de que esses serviços podem funcionar dentro do Hospital Saúde, cuja federalização o município pretende negociar com o Ministério da Saúde em troca do pagamento das dívidas tributárias da atual gestão privada.

A ideia foi lançada pela bancada do PCdoB e abraçada pelo prefeito Adiló sob o entendimento de que a medida ainda ajudaria a ampliar o número de leitos. Até agora, porém, se aguarda agenda para tratar do assunto com os órgãos necessários.