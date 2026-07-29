Mão Amiga é contratada pela prefeitura de Caxias para apoio psicológico a moradores de Galópolis e Vila Cristina em função da enchente de 2024

Deslizamento de encosta destruiu cartório de Galópolis e se tornou um dos símbolos da catástrofe no bairro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Secretaria da Saúde de Caxias contratou a Associação Mão Amiga para atuar na recuperação psicossocial de moradores de Galópolis e Vila Cristina, localidades fortemente atingidas pela catástrofe climática de 2024.

O trabalho prevê busca ativa de moradores, visitas domiciliares, acolhimento psicossocial, grupos terapêuticos, rodas de conversa, oficinas com famílias, atividades culturais e comunitárias, além do encaminhamento de casos necessários para a Rede de Atenção Psicossocial do município.

O projeto também inclui apoio técnico às equipes da Atenção Primária e da rede municipal de saúde mental, com discussão de casos, capacitações e qualificação dos atendimentos.

O objetivo final da ação é reduzir impactos psicológicos persistentes da catástrofe, fortalecer as redes de apoio comunitário e transformar a experiência acumulada após o desastre em protocolos e metodologias que possam ser utilizados pelo município em futuras situações de emergência climática.

Galópolis, por exemplo, teve sete mortes e 170 famílias desalojadas na época. Um trauma que não desaparece tão cedo e dificilmente é superado sem ajuda.