Justiça marca julgamento de recurso contra a cassação de prefeito e vice de Nova Pádua

O recurso que contesta a cassação da chapa do atual prefeito de Nova Pádua, Itamar Bernardi (MDB), o Kiko, e de sua vice-prefeita, Renata Zampieri (MDB), será julgado no dia 12 de agosto, às 14h. A condenação, em 1º instância, foi divulgada ainda em abril de 2024.
A ação teve origem no envio, em 2023, de cartas com denúncias de suposto superfaturamento em contratos de shows da gestão do então prefeito Danrlei Pilatti (PP). Segundo decisão judicial, a divulgação do material influenciou o resultado da eleição de 2024 — em que Bernardi e Pilatti concorriam.
A chapa do atual prefeito venceu por uma diferença de 48 votos. Se a cassação for confirmada em todas as instâncias, poderão ser convocadas novas eleições em Nova Pádua. Por enquanto, eles permanecem nos cargos.
O advogado da chapa, Milton Cava Corrêa, está com a expectativa que o recurso seja aceito.
— A expectativa é de que prevaleça o entendimento que o juiz teve no início do processo, mas que, no decorrer da tramitação, acabou sendo alterado. A posição inicial dele, e que temos certeza de que é a decisão correta, é a de que não aconteceu nada com capacidade de modificar o resultado da eleição e que, portanto, não há condenação — comentou.