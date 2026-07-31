Justiça marca julgamento de recurso contra a cassação de prefeito e vice de Nova Pádua

Itamar Bernardi e a vice-prefeita, Renata Zampieri, venceram as eleições por 48 votos de diferença. Nery Fotografias / Divulgação

O recurso que contesta a cassação da chapa do atual prefeito de Nova Pádua, Itamar Bernardi (MDB), o Kiko, e de sua vice-prefeita, Renata Zampieri (MDB), será julgado no dia 12 de agosto, às 14h. A condenação, em 1º instância, foi divulgada ainda em abril de 2024.

A ação teve origem no envio, em 2023, de cartas com denúncias de suposto superfaturamento em contratos de shows da gestão do então prefeito Danrlei Pilatti (PP). Segundo decisão judicial, a divulgação do material influenciou o resultado da eleição de 2024 — em que Bernardi e Pilatti concorriam.

A chapa do atual prefeito venceu por uma diferença de 48 votos. Se a cassação for confirmada em todas as instâncias, poderão ser convocadas novas eleições em Nova Pádua. Por enquanto, eles permanecem nos cargos.

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O advogado da chapa, Milton Cava Corrêa, está com a expectativa que o recurso seja aceito.