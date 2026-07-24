Faltou resiliência para a ponte entre Cotiporã e Bento Gonçalves

Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

"Resiliência" é uma palavra que entrou de vez no vocabulário de infraestrutura da Serra e do Estado depois da enchente de 2024. O que existia até então não era nada resiliente à nova realidade climática, por isso colapsou com o evento extremo.

A lógica, então, é reconstruir as estruturas de forma reforçada, de modo a aguentar um indesejado — mas não impossível — maio de 2024. Não foi o que ocorreu com a ponte sobre o Rio das Antas, entre Bento Gonçalves e Cotiporã.

Projetada para ser encoberta nas cheias do rio, a estrutura original foi levada pela água em 2024. A região, então, recebeu R$ 4,5 milhões da Defesa Civil nacional para o restabelecimento da passagem.

A questão é que a reconstrução ocorreu praticamente da mesma forma, sob a justificativa de que era emergencial. Ainda que travas instaladas tenham impedido o colapso da estrutura, trata-se de uma ponte nova que não resistiu sem avarias a uma cheia menor do que a de 2024.