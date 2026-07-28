Estacionamento rotativo arrecadou R$ 2,2 milhões para programas sociais em 2025

Em meio ao veto do prefeito Adiló Didomenico ao projeto de lei aprovado pela Câmara para flexibilizar o estacionamento rotativo em Caxias, o município divulgou nesta terça-feira (28) que a arrecadação do sistema em 2025 permitiu o repasse de R$ 2,2 milhões a programas sociais.
Os valores financiaram o Programa Renda Familiar (PRF), que garante entre meio e um salário mínimo de forma temporária para famílias em vulnerabilidade social e também o Programa Renda Emergencial (PRE), voltados à transferência de renda e atendimento de famílias em caso de catástrofes, como a enchente de 2024.
Para este ano, a estimativa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania é arrecadar montante semelhante.
Para o veto, o Executivo alegou inconstitucionalidade, em função do projeto ter partido do Legislativo e propor mudanças em um contrato de concessão, e contrariedade ao interesse público, justamente pelo fato do serviço financiar atividades sociais. O Executivo encaminhou à Câmara uma proposta de flexibilização, mas com menos alterações em relação às regras atuais.