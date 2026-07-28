Estacionamento rotativo arrecadou R$ 2,2 milhões para programas sociais em 2025

Sistema ajuda a financiar programas sociais. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Em meio ao veto do prefeito Adiló Didomenico ao projeto de lei aprovado pela Câmara para flexibilizar o estacionamento rotativo em Caxias, o município divulgou nesta terça-feira (28) que a arrecadação do sistema em 2025 permitiu o repasse de R$ 2,2 milhões a programas sociais.

Os valores financiaram o Programa Renda Familiar (PRF), que garante entre meio e um salário mínimo de forma temporária para famílias em vulnerabilidade social e também o Programa Renda Emergencial (PRE), voltados à transferência de renda e atendimento de famílias em caso de catástrofes, como a enchente de 2024.

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Para este ano, a estimativa da Secretaria de Assistência Social e Cidadania é arrecadar montante semelhante.