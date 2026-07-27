Em fim de semana de convenções, oito partidos e uma federação definem candidatos; veja os nomes da Serra

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Cargo de deputado federal estará em disputa em outubro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O fim de semana foi o principal momento de convenções partidárias, desde a abertura do prazo, no último dia 20.

No sábado (25), cinco partidos e uma federação definiram os candidatos às eleições majoritárias e também às proporcionais, tanto deputados estaduais, quanto federais. No domingo (26) foi a vez de outros três.

Confira abaixo os nomes da Serra definidos em cada partido:

PT/PDT

Ato ocorreu na manhã de sábado. Mateus Bruxel / Grupo RBS

Embora não sejam uma federação, ou seja, são partidos diferentes, as siglas optaram por fazer uma convenção conjunta por conta da aliança ao governo do Estado.

O ato ocorreu no sábado (25), na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Juliana Brizola (PDT) foi oficializada na disputa ao Piratini, com Edegar Pretto (PT) como vice.

O evento também homologou Paulo Pimenta (PT) como candidato ao Senado.

PT

Deputada federal: Denise Pessôa

Deputado estadual: Pepe Vargas

PDT

Deputadas federais

Francyelle Bonaci de Matos (Fran Bonaci), de Farroupilha

Marlea Ramos Alves, de Caxias

Deputados estaduais

Miguel Grazziotin, de Caxias

Poliana Martinazzo, de Caxias

Raquel Frantz Möller Estivalete, de Bento Gonçalves

PCdoB

Evento ocorreu sábado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e definiu apoio à chapa de Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT).

Deputado federal: Tonhão dos Santos, de Farroupilha

Deputado estadual: Nilvo Riboldi, de Caxias

Novo

Convenção do Novo ocorreu na tarde de sábado (25). Iago Ministério / Novo,Divulgação

Ato ocorreu sábado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, com a presença do pré-candidato à presidência Romeu Zema. Foi oficializado Marcel van Hattem como candidato ao Senado, além do apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado com Silvana Covatti (PP) de vice.

Deputados estaduais

Daniela Silva, de Caxias

Juelci de Souza, de Farroupilha

Luciana Ortolan Corsetti Slaviero (Lu Slaviero), de Caxias

Luciano Drum de Almeida (Luciano Drum), de Caxias

Deputados federais

Emilia Frare, de Farroupilha

Hiago Morandi, de Caxias

Milton Milan, de Bento Gonçalves

Sandra Bonetto, de Caxias

Podemos

Ato ocorreu sábado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, e oficializou apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado com Silvana Covatti (PP) de vice.

Deputados estaduais

Missionária Ivanete, de Caxias

Capitão Macedo, natural de Cambará do Sul, mas com carreira em Canoas

Deputados federais

Beri de Gramado

Comandante Troni, de Caxias

Fernanda Juliana Becker, de Caxias

Federação PSOL/Rede

Ato do PSOL/Rede ocorreu no sábado (25). Ana Aguiar / Divulgação

Ato ocorreu sábado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e oficializou apoio à chapa de Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT), além de homologar candidatura de Manuela d'Ávila (PSOL) ao Senado. Na região, a federação terá apenas uma candidata:

Deputada estadual: Marjorie Sasset, de Caxias

Republicanos

Convenção do Republicanos ocorreu no Teatro Dante Barone. Matheus Santos / Divulgação

A convenção ocorreu neste domingo (26), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. A legenda confirmou o apoio a Luciano Zucco (PL) na disputa ao governo do Estado.

Na Serra, o partido realizou uma reunião na Câmara de Caxias no último dia 20 para confirmar a indicação do vereador João Uez na busca por uma vaga a deputado estadual. Uez foi oficializado na convenção ao lado de outros nomes da região. Confira:

Deputados estaduais

Alvaro Manzoni do Ragazzi Dei Monti, de Monte Belo do Sul

Dra. Maria de Fátima, de Gramado

João Uez, de Caxias

Moacir Ascari (Fera), de Flores da Cunha

Vanessa de Bortoli, de Nova Roma do Sul

Deputados federais

Inspetor Robison, de Nova Petrópolis

União Brasil

Convenção do União Brasil foi na Câmara de Porto Alegre. Bruno Ourique / Divulgação

O partido oficializou neste domingo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a lista de candidatos a deputado estadual e federal.

Nacionalmente, a sigla mantém federação com o PP, mas as convenções estaduais serão separadas (a do PP será no dia 1º). Por conta disso, a lista de candidaturas precisa ser compartilhada.

O partido lançou apenas dois candidatos na região:

Deputado(a) estadual

Amadeu Boeira, de Vacaria

Glória Menegotto, de Farroupilha

Democracia Cristã

A convenção ocorreu neste domingo na Câmara de Vereadores de Canoas. O partido oficializou apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) e confirmou a nominata de candidato à Assembleia e à Câmara dos Deputados.