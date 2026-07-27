Em fim de semana de convenções, oito partidos e uma federação definem candidatos; veja os nomes da Serra

O fim de semana foi o principal momento de convenções partidárias, desde a abertura do prazo, no último dia 20.
No sábado (25), cinco partidos e uma federação definiram os candidatos às eleições majoritárias e também às proporcionais, tanto deputados estaduais, quanto federais. No domingo (26) foi a vez de outros três.
Confira abaixo os nomes da Serra definidos em cada partido:
PT/PDT
Embora não sejam uma federação, ou seja, são partidos diferentes, as siglas optaram por fazer uma convenção conjunta por conta da aliança ao governo do Estado.
O ato ocorreu no sábado (25), na Casa do Gaúcho, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Juliana Brizola (PDT) foi oficializada na disputa ao Piratini, com Edegar Pretto (PT) como vice.
O evento também homologou Paulo Pimenta (PT) como candidato ao Senado.
PT
- Deputada federal: Denise Pessôa
- Deputado estadual: Pepe Vargas
PDT
Deputadas federais
- Francyelle Bonaci de Matos (Fran Bonaci), de Farroupilha
- Marlea Ramos Alves, de Caxias
Deputados estaduais
- Miguel Grazziotin, de Caxias
- Poliana Martinazzo, de Caxias
- Raquel Frantz Möller Estivalete, de Bento Gonçalves
PCdoB
Evento ocorreu sábado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e definiu apoio à chapa de Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT).
- Deputado federal: Tonhão dos Santos, de Farroupilha
- Deputado estadual: Nilvo Riboldi, de Caxias
Novo
Ato ocorreu sábado no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, com a presença do pré-candidato à presidência Romeu Zema. Foi oficializado Marcel van Hattem como candidato ao Senado, além do apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado com Silvana Covatti (PP) de vice.
Deputados estaduais
- Daniela Silva, de Caxias
- Juelci de Souza, de Farroupilha
- Luciana Ortolan Corsetti Slaviero (Lu Slaviero), de Caxias
- Luciano Drum de Almeida (Luciano Drum), de Caxias
Deputados federais
- Emilia Frare, de Farroupilha
- Hiago Morandi, de Caxias
- Milton Milan, de Bento Gonçalves
- Sandra Bonetto, de Caxias
Podemos
Ato ocorreu sábado no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, e oficializou apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) ao governo do Estado com Silvana Covatti (PP) de vice.
Deputados estaduais
- Missionária Ivanete, de Caxias
- Capitão Macedo, natural de Cambará do Sul, mas com carreira em Canoas
Deputados federais
- Beri de Gramado
- Comandante Troni, de Caxias
- Fernanda Juliana Becker, de Caxias
Federação PSOL/Rede
Ato ocorreu sábado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e oficializou apoio à chapa de Juliana Brizola (PDT) e Edegar Pretto (PT), além de homologar candidatura de Manuela d'Ávila (PSOL) ao Senado. Na região, a federação terá apenas uma candidata:
- Deputada estadual: Marjorie Sasset, de Caxias
Republicanos
A convenção ocorreu neste domingo (26), no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa. A legenda confirmou o apoio a Luciano Zucco (PL) na disputa ao governo do Estado.
Na Serra, o partido realizou uma reunião na Câmara de Caxias no último dia 20 para confirmar a indicação do vereador João Uez na busca por uma vaga a deputado estadual. Uez foi oficializado na convenção ao lado de outros nomes da região. Confira:
Deputados estaduais
- Alvaro Manzoni do Ragazzi Dei Monti, de Monte Belo do Sul
- Dra. Maria de Fátima, de Gramado
- João Uez, de Caxias
- Moacir Ascari (Fera), de Flores da Cunha
- Vanessa de Bortoli, de Nova Roma do Sul
Deputados federais
- Inspetor Robison, de Nova Petrópolis
União Brasil
O partido oficializou neste domingo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a lista de candidatos a deputado estadual e federal.
Nacionalmente, a sigla mantém federação com o PP, mas as convenções estaduais serão separadas (a do PP será no dia 1º). Por conta disso, a lista de candidaturas precisa ser compartilhada.
O partido lançou apenas dois candidatos na região:
Deputado(a) estadual
- Amadeu Boeira, de Vacaria
- Glória Menegotto, de Farroupilha
Democracia Cristã
A convenção ocorreu neste domingo na Câmara de Vereadores de Canoas. O partido oficializou apoio à chapa de Luciano Zucco (PL) e confirmou a nominata de candidato à Assembleia e à Câmara dos Deputados.
A coluna ainda tenta obter a lista com o diretório estadual.