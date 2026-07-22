Em convenções, PSB e PV definem candidaturas da Serra para as eleições

Reunião foi comandada pelo presidente estadual da sigla, Beto Albuquerque. Babis Machado / Divulgação

Em convenção na sede estadual do partido, em Porto Alegre, nesta terça-feira (21), o PSB oficializou as candidaturas gaúchas para as eleições de outubro. Serão 24 candidatos a deputados federais e outros 24 a deputado estadual.

Do total, três candidatos são de Caxias do Sul, com destaque para o vereador Wagner Petrini, confirmado como candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa (ALRS). Para a disputa à Câmara dos Deputados, foram definidos os nomes de Lilian Bittencourt e Jemerson Hoffmann, o Tequila. Diogo Schmitz, de Estrela, mas com forte ligação com Caxias, também será candidato a deputado federal.

Os quatro haviam sido definidos em reunião do diretório municipal na semana passada. No último sábado (18), também houve jantar de filiação de novos integrantes do partido na cidade e da então pré-campanha de Petrini.

Embora a convenção oficial tenha sido nesta terça, o partido organiza um ato político estadual para o próximo sábado (25), junto com a convenção do PT e do PDT. A aliança com os partidos e com as demais legendas que integram a chapa de Juliana Brizola (PDT), bem como o apoio à candidatura a reeleição de Lula também foi aprovado na convenção.

PV define uma candidatura na região

Pedro Campos foi candidato a vereador de Canela em 2024. Arquivo Pessoal / Divulgação

O PV também realizou a convenção estadual na noite desta terça-feira (21). A reunião ocorreu de forma virtual.

Pedro Campos, presidente do diretório do partido em Canela, foi confirmado como candidato a deputado estadual. A legenda terá uma nominata de cinco candidatos à Assembleia Legislativa e três à Câmara dos Deputados.

Campos foi candidato a vereador de Canela nas eleições de 2024 e presidiu os conselhos de Cultura de Gramado e Canela.