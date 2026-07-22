Efeitos da chuva constante voltam a assustar a Serra e o Estado

Marcos Cardoso / agência RBS

Não chegou nem perto do que os gaúchos viveram em 2024 (felizmente), mas nem por isso as consequências da chuva constante da terça-feira (21) deixaram de assustar. Como forma de comparação, em 24 horas choveu em Caxias 75 milímetros, de acordo com a rede de monitoramento do Estado e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). É cerca de metade da média histórica para julho. Em algumas regiões, como o bairro Santa Fé, o volume foi ainda maior, de 109 milímetros.

Assim foi em outras cidades do Estado e da região, com chuva praticamente ininterrupta em 24 horas. Foi o suficiente para se repetirem cenas de destruição, como a casa arrastada pelo Rio Taquari, em Santa Tereza. Até o início da tarde desta quarta-feira (22), não havia moradores desalojados na cidade e a tendência era de baixa no nível do Taquari e de outros rios.

Mas fica a preocupação com o que pode ocorrer se a chuva se repetir com o mesmo volume por um período mais prolongado. O assoreamento dos rios causado pela enchente de 2024 não foi totalmente resolvido, o que facilita o transbordamento. Imagens nas redes sociais mostram a água próxima a pontes altas como as do Rio das Antas em Nova Roma do Sul e no limite de Bento e Veranópolis. E tem todo o El Niño pela frente, com a característica de chuvas intensas.