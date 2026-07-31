Convenção do PSDB confirma candidaturas às eleições majoritárias e proporcionais

Ato ocorreu na Câmara de Porto Alegre. Bruno Todeschini / Grupo RBS

O ex-prefeito de Guaíba Marcelo Maranata foi confirmado como candidato ao governo do Estado na convenção do PSDB, realizada na tarde de quinta-feira (30). O encontro ocorreu na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

A convenção também confirmou os nomes de Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania) ao Senado, além de 46 candidatos a deputado estadual e 32 a federal.

A nominata, contudo, ainda passava por ajustes e não havia sido divulgada até a tarde desta sexta-feira (31). A lista com todos os nomes da Serra será publicada quando for disponibilizada pelo partido, mas uma das candidatas já confirmadas é a atual vereadora de Caxias do Sul, Marisol Santos.

Lançamento

O Podemos de Caxias do Sul realiza ato neste sábado para o lançamento das candidaturas de integrantes do diretório municipal. O ato será às 14h no Plenarinho da Câmara de Vereadores.

Em convenção realizada no último fim de semana, o partido confirmou o nome de Joel Troni, comandante dos Bombeiros Voluntários da Rota do Sol, como candidato a deputado federal. A ativista da causa animal Fernanda Juliana Becker e a missionária Ivanete Rocha disputarão vaga na Assembleia Legislativa.

O ato também vai contar com a formalização de novas filiações.