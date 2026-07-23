Convenção do PL confirma 12 candidaturas da Serra nas eleições de outubro; veja quem são

O PL confirmou, em convenção realizada no início da noite de quarta-feira (22), a candidatura do deputado federal Luciano Zucco ao governo do Estado.
O partido também oficializou o nome do deputado federal Ubiratan Sanderson como candidato ao Senado. O ato ocorreu no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa.
Para as eleições proporcionais, foram homologadas as 56 candidaturas a deputado estadual e 32 a deputado federal. Desses, sete candidatos da Serra disputarão vaga na Assembleia Legislativa e cinco na Câmara dos Deputados. Confira os nomes:
Deputado estadual
- Daiane Mello (Caxias do Sul)
- Fabiano "Elvis" Feltrin (Farroupilha)
- Joel Bolsonaro (Bento Gonçalves)
- Maurício Scalco (Caxias do Sul)
- Prof. Claudio Branchieri (Caxias do Sul)
- Gaúcho da Neve (Gramado)
- Prof. Fernando Cechinato (Vacaria)
Deputado federal
- Diogo Siqueira (Bento Gonçalves)
- Dra. Tati Furlan (Caxias do Sul)
- Leandro Golin (Caxias do Sul)
- Kátia Kaspary (Vale Real)
- Mauricio Marcon (Caxias do Sul)