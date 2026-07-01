Com túnel de 19m de profundidade, maior obra de drenagem de Caxias está autorizada a começar

Foi assinada nesta terça-feira (30) a ordem de início da maior obra de drenagem da história de Caxias. Trata-se do túnel da Matteo Gianella, também chamado tecnicamente de macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança. Com a autorização, a empresa Toniolo, Busnello SA, vencedora da licitação, está liberada a mobilizar as equipes para iniciar o trabalho. A estimativa é de que as atividades comecem ainda em julho.
O ato ocorreu no Ministério das Cidades, em Brasília, com a assinatura do ministro Antônio Vladimir Moura Lima, e a presença do vice-prefeito Edson Néspolo e do chefe do escritório de representação de Caxias na capital federal, Mauro Pereira. O deputado federal Paulo Pimenta (PT) também acompanhou.
A assinatura ocorreu em Brasília porque a obra custará R$ 50 milhões pagos com recursos federais. A rede vai ter, no total, 1,7 quilômetro de extensão, partindo do cruzamento da Matteo Gianella com a Rua José Bassani, no Pio X, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval (que mais adiante passa a ser o Arroio Tega).
Do total, 449,24 metros precisarão ser escavados inteiramente de forma subterrânea, como uma linha de metrô, sem abertura da via. Em alguns pontos, o túnel, com quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, ficará a 19 metros de profundidade, entre as ruas João Dalfovo e Professora Maria Bohrer.
Etapa 2 do aeroporto de Vila Oliva
Na agenda em Brasília, Néspolo também se reuniu com a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados para buscar recursos para a segunda etapa da construção do aeroporto de Vila Oliva. É o chamado lado terra, composto por edificações como o terminal de passageiros e o estacionamento para veículos.
A partir de referências de projetos semelhantes, a administração municipal estima que sejam necessários cerca de R$ 160 milhões para essa fase. O valor exato deve ser calculado a partir da elaboração dos projetos, prevista para ocorrer neste ano, após o início das obras da primeira etapa.
Apesar disso, o município espera que ao menos parte dos recursos esteja no orçamento do próximo ano, quando devem começar as obras dos prédios, de acordo com o cronograma.
O terminal de passageiros pretendido pelo município é melhor e maior do que o projeto padrão previsto pelo governo federal para aeroportos regionais. A ideia é que se tenha, por exemplo, fingers (pontes de embarques) para seis das oito posições de estacionamento de aeronaves.
Entre os compromissos em Brasília, intermediados pela deputada Denise Pessôa (PT), também ocorreram reuniões com a Corporação Andina de Fomento (CAF) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para tratar do empréstimo de US$ 40 milhões para transformação digital no município, o Prodigital.