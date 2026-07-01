Com túnel de 19m de profundidade, maior obra de drenagem de Caxias está autorizada a começar

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Assinatura ocorreu nesta terça-feira (30), em Brasília. Thiago Coelho / Divulgação

Foi assinada nesta terça-feira (30) a ordem de início da maior obra de drenagem da história de Caxias. Trata-se do túnel da Matteo Gianella, também chamado tecnicamente de macrodrenagem da bacia do Arroio Aliança. Com a autorização, a empresa Toniolo, Busnello SA, vencedora da licitação, está liberada a mobilizar as equipes para iniciar o trabalho. A estimativa é de que as atividades comecem ainda em julho.

O ato ocorreu no Ministério das Cidades, em Brasília, com a assinatura do ministro Antônio Vladimir Moura Lima, e a presença do vice-prefeito Edson Néspolo e do chefe do escritório de representação de Caxias na capital federal, Mauro Pereira. O deputado federal Paulo Pimenta (PT) também acompanhou.

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A assinatura ocorreu em Brasília porque a obra custará R$ 50 milhões pagos com recursos federais. A rede vai ter, no total, 1,7 quilômetro de extensão, partindo do cruzamento da Matteo Gianella com a Rua José Bassani, no Pio X, até a ponte da Rua Luiz Covolan sobre o Arroio Herval (que mais adiante passa a ser o Arroio Tega).

Do total, 449,24 metros precisarão ser escavados inteiramente de forma subterrânea, como uma linha de metrô, sem abertura da via. Em alguns pontos, o túnel, com quatro metros de largura e 2,5 metros de altura, ficará a 19 metros de profundidade, entre as ruas João Dalfovo e Professora Maria Bohrer.

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Etapa 2 do aeroporto de Vila Oliva

Na agenda em Brasília, Néspolo também se reuniu com a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados para buscar recursos para a segunda etapa da construção do aeroporto de Vila Oliva. É o chamado lado terra, composto por edificações como o terminal de passageiros e o estacionamento para veículos.

A partir de referências de projetos semelhantes, a administração municipal estima que sejam necessários cerca de R$ 160 milhões para essa fase. O valor exato deve ser calculado a partir da elaboração dos projetos, prevista para ocorrer neste ano, após o início das obras da primeira etapa.

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Apesar disso, o município espera que ao menos parte dos recursos esteja no orçamento do próximo ano, quando devem começar as obras dos prédios, de acordo com o cronograma.

O terminal de passageiros pretendido pelo município é melhor e maior do que o projeto padrão previsto pelo governo federal para aeroportos regionais. A ideia é que se tenha, por exemplo, fingers (pontes de embarques) para seis das oito posições de estacionamento de aeronaves.