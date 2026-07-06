André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

Com contrato assinado, reunião nesta semana deve discutir início da construção do novo aeroporto da Serra

Assinatura da ordem de início deve ocorrer em ato na área do futuro terminal, em Vila Oliva

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