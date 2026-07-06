Com contrato assinado, reunião nesta semana deve discutir início da construção do novo aeroporto da Serra

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Assinatura do contrato ocorreu na última sexta-feira (3). Ricardo Rech / Divulgação

Com o contrato para construção do aeroporto de Vila Oliva assinado o Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva e o município irão se reunir nesta quarta-feira (8) para definir o cronograma das primeiras ações para a obra.

A formalização da parceria, na última sexta-feira (3), desencadeou prazo para que o consórcio apresente registros técnicos de profissionais, plano de execução das obras (com prazo de 15 dias) e projeto executivo (com prazo de dois meses). Essas duas últimas etapas, contudo podem ocorrer com o trabalho no terreno já em andamento.

A expectativa é de que a ordem de início seja assinada em agosto em ato a ser realizado na sede do futuro aeroporto. O objetivo é convidar prefeitos da região e líderes que se envolveram nos esforços para viabilizar o projeto.

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O ato de sexta-feira, teve a presença do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, que assinou o contrato como testemunha e lembrou da atuação de outros chefes do Executivo. Foi na gestão Alceu que o projeto foi inserido no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, lançado pelo governo Dilma Rousseff em 2012. O marco também foi citado pelo ex-prefeito.

Além de Alceu, participaram do ato a deputada federal Denise Pessôa (PT), o presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), o presidente da CIC, Ubiratã Rezler, o presidente do Mobi Caxias, Jaime Marchet, o presidente da UAB, Valdir Walter, além de secretários e demais vereadores.

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Desafio cumprido

Equipes da prefeitura e do Consórcio Serra Gaúcha - Vila Oliva cumpriram o desafio do prefeito de Adiló Didomenico, lançado no dia do anúncio do vencedor da licitação do futuro aeroporto.

No último dia 23, no ato de transferência do Hugo Cantergiani para a Infraero, que teve a presença do representante da construtora do futuro terminal, Adiló propôs assinatura da parceria na semana seguinte.