CIC Caxias e Fiergs se mobilizam para orientar empresários a respeito das regras eleitorais

Os impactos das eleições de 2026 sobre o ambiente de negócios estarão no centro da próxima RA da CIC Caxias, marcada para o próximo dia 3, ao meio-dia. O convidado será o advogado e professor de Direito Eleitoral Antônio Augusto Mayer dos Santos, que falará sobre os aspectos jurídicos do processo eleitoral que afetam empresas e empresários.
Referência na área eleitoral, Santos deve abordar direitos, deveres e cuidados que precisam ser observados no período pré-eleitoral, além dos reflexos das regras eleitorais para o setor produtivo. As inscrições para o encontro estão abertas no site da CIC Caxias.
Cartilha eleitoral
Na mesma linha, a Fiergs lançou uma cartilha com orientações para indústrias, líderes empresariais e sindicatos sobre as regras e cuidados que devem ser observados durante o período eleitoral de 2026. Disponível em formato físico e digital, o material reúne informações sobre propaganda eleitoral, participação em eventos, relações de trabalho, doações, financiamento de campanhas e prevenção ao assédio eleitoral.
A iniciativa foi apresentada em evento promovido pelos conselhos de Articulação Política (Coap) e de Relações do Trabalho (Contrab), com participação de Antônio Augusto Mayer dos Santos e da cientista política Elis Radmann. Segundo o presidente da Fiergs, Claudio Bier, o objetivo é oferecer segurança jurídica e esclarecer dúvidas das empresas diante das exigências da legislação eleitoral.