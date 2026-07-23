CIC Caxias e Fiergs se mobilizam para orientar empresários a respeito das regras eleitorais

Os impactos das eleições de 2026 sobre o ambiente de negócios estarão no centro da próxima RA da CIC Caxias, marcada para o próximo dia 3, ao meio-dia. O convidado será o advogado e professor de Direito Eleitoral Antônio Augusto Mayer dos Santos, que falará sobre os aspectos jurídicos do processo eleitoral que afetam empresas e empresários.

Referência na área eleitoral, Santos deve abordar direitos, deveres e cuidados que precisam ser observados no período pré-eleitoral, além dos reflexos das regras eleitorais para o setor produtivo. As inscrições para o encontro estão abertas no site da CIC Caxias.

Cartilha eleitoral

Dudu Leal / Divulgação

Na mesma linha, a Fiergs lançou uma cartilha com orientações para indústrias, líderes empresariais e sindicatos sobre as regras e cuidados que devem ser observados durante o período eleitoral de 2026. Disponível em formato físico e digital, o material reúne informações sobre propaganda eleitoral, participação em eventos, relações de trabalho, doações, financiamento de campanhas e prevenção ao assédio eleitoral.