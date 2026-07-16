Candidatos não poderão publicar conteúdo feito por IA dias antes e depois da votação; veja destaques da política

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Assim como nas eleições de 2024, o uso de inteligência artificial pelos candidatos será permitido neste ano. No entanto, a propaganda precisa informar explicitamente que se trata de material produzido pela tecnologia.

Outra regra, implantada neste ano, é de que serão proibidas publicações de conteúdo produzido por IA 72 horas antes da votação e 24 horas depois.

Em caso de contestação judicial, caberá à candidatura acionada provar que se o material foi ou não produzido por ferramentas do tipo e não ao acusador. O motivo é que nem sempre é possível identificar externamente se o conteúdo foi produzido por IA.

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Não é para os salários

O líder do governo na Câmara, vereador Calebe Garbin (PP), procurou a coluna para esclarecer informação publicada nesta quarta-feira (15) de que o empréstimo de até R$ 490 milhões a ser contratado pelo município vai garantir o pagamento de salários.

Na realidade, segundo o vereador, a declaração, durante sessão do último dia 8, foi de que a operação vai ser utilizada para a realização de obras e isso vai permitir melhorar o fluxo de caixa para manter a folha salarial em dia.

A declaração está de acordo com o que o próprio Executivo tem informado nas últimas semanas. O empréstimo será incorporado ao caixa de acordo com a demanda e vai servir para o pagamento de contrapartida de obras e para o início do pagamento do caso Magnabosco, entre outras ações.

Lucas confirmado

Oficialização ocorreu nesta terça-feira (14). Cristiane Leite / Divulgação

O vereador Lucas Caregnato (PT) foi confirmado, nesta terça-feira (14), como segundo suplente de Manuela d'Ávila (Psol) na disputa ao Senado. A oficialização ocorreu em ato em Porto Alegre com a presença do senador Paulo Paim (PT).

No anúncio, Manuela destacou pautas de atuação do vereador, como educação pública e direitos humanos.

A composição da chapa ao Senado já contava com o secretário-geral do PT e ex-deputado federal Henrique Fontana como primeiro suplente.

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Apoio

Prefeito e pré-candidato se encontraram no Mercado Público. Priscilla Carbonell / Divulgação

O ex-governador Germano Rigotto (MDB) recebeu nesta terça-feira (14) o apoio do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), à sua pré-candidatura ao Senado. O anúncio ocorreu durante encontro no Mercado Público, onde ambos conversaram sobre o municipalismo.