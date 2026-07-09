Câmara de Farroupilha marca votação de processo de cassação de vereador

A Comissão Processante da Câmara de Farroupilha concluiu a análise do pedido de cassação do vereador Maurício Bellaver (PL) e opinou pela perda do mandato por quebra de decoro parlamentar.

O processo foi instaurado no dia 6 de abril sob o argumento de que o parlamentar expôs o Legislativo negativamente ao ser preso, cinco dias antes, por descumprimento de medida protetiva. A autora do pedido foi a vereadora Fran Bonaci (PDT).

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Após manifestações prévias da defesa, e depoimentos do vereador e de testemunhas, o relator, vereador Juliano Baumgarten (PSB), emitiu parecer final recomendando a perda do mandato. No documento de duas páginas, o parlamentar afirma que o caso gerou ampla repercussão "incompatível com os deveres de conduta esperados do exercício do mandato parlamentar".

A partir do parecer, o presidente da Casa, Pastor Davi (PP), marcou uma sessão extraordinária para a votação final do caso para a próxima quarta-feira (15), às 16h. Para que Bellaver perca o mandato, são necessários votos de 10 dos 15 vereadores.