Câmara de Caxias promulga lei que obriga divulgação de listas de espera na saúde

O presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), promulgou a lei que determina a divulgação dos pacientes em listas de espera para consultas e procedimentos médicos em Caxias. O texto havia sido aprovado pela Casa, mas vetado pelo prefeito Adiló Didomenico.

Ao justificar o veto, o Executivo alegou inconstitucionalidade, dificuldades tecnológicas e impacto administrativo para cumprir a medida.

Diante da decisão do Executivo, os vereadores derrubaram o veto por 20 votos a 1 no último dia 2. Com a promulgação da Câmara e a publicação, ocorrida nesta segunda-feira (13), a divulgação das listas precisam ocorrer em até quatro meses.

Liberados recursos para a Defesa Civil

O governo do Estado autorizou o repasse de R$ 32,3 milhões do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil (Fundec) para 138 municípios gaúchos. Os recursos serão destinados a ações de mitigação, prevenção e preparação para desastres naturais, por meio do modelo fundo a fundo, que permite a transferência direta aos fundos municipais de Defesa Civil.

Para se enquadrar no programa, municípios apresentar comprovações de decretaram calamidade pública na enchente de 2024, de que possuem área de risco mapeada pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) e que estão entre os municípios definidos como prioritários por conta de riscos climáticos.

Na Serra e Região das Hortênsias, 14 municípios estão entre os contemplados. Apesar do valor total do programa ser milionário, os repasses para cada município não são expressivos. Variam de R$ 200 mil a R$ 300 mil, divididos em três faixas. Confira:

R$ 200 mil

Bom Jesus

Cotiporã

Dois Lajeados

Santa Tereza

Serafina Corrêa

São Valentim do Sul

R$ 250 mil

Canela

Gramado

Guaporé

Nova Petrópolis

Veranópolis

R$ 300 mil

Bento Gonçalves

Caxias do Sul

Farroupilha

Audiência pública discute Planvale

Tchaylen Souza / Câmara de Bento Gonçalves

A Câmara de Bento Gonçalves realizou audiência pública para discutir o Projeto de Lei Complementar 8/2026, que propõe alterações no Plano de Gestão e Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos Vinhedos (Planvale).

O encontro, conduzido pela Comissão de Infraestrutura, reuniu vereadores, representantes de entidades e líderes regionais para debater o texto e as emendas em análise.

As manifestações apresentadas durante a audiência servirão de subsídio para a tramitação da proposta. A comunidade ainda pode encaminhar sugestões até esta quarta-feira (15), antes da avaliação final do material pelos vereadores e pela comissão responsável.

O plano inclui áreas do Vale dos Vinhedos que integram a área territorial de Bento, Garibaldi e Monte Belo do Sul. As alterações também devem ser incorporadas na revisão dos Planos Diretores dos três municípios futuramente.

Convenções partidárias

Grande parte dos partidos já estão organizados para as convenções que vão oficializar as candidaturas às eleições de outubro. O ato é uma exigência da Justiça Eleitoral para o registro das pessoas que disputarão vagas em todas as esferas.

O prazo previsto no calendário eleitoral para as convenções vai da próxima segunda-feira (20) ao dia 5 de agosto. Confira abaixo as datas já definidas entre os partidos que têm candidato ao governo do Estado e/ou que possuem bancada na Câmara de Vereadores de Caxias. Todas as convenções são estaduais e ocorrem em Porto Alegre.

PL: quarta, 22 de julho

PDT: sábado, 25 de julho

Federação PT/PCdoB/PV: sábado, dia 25 de julho

Novo: sábado, 25 de julho

PSB: sábado, 25 de julho

Republicanos: domingo, 26 de julho

PSDB: quinta, 30 de julho

MDB: sábado, 1º de agosto

PSTU: sábado, 1º de agosto

PP: sábado, 1º de agosto

UP: domingo, 2 de agosto

PSD: domingo, 2 de agosto

PCO: ainda não divulgou data