Câmara de Caxias arquiva processo disciplinar contra ex-assessor acusado de assédio; Polícia Civil investiga

A Câmara de Caxias finalizou e arquivou o processo administrativo disciplinar aberto para investigar a conduta do ex-assessor do vereador Juliano Valim (PSD), Luiz Alberto Corrêa Boff. Ele foi encaminhado à delegacia no dia 9 e outubro de 2025 para prestar depoimento em relação a denúncia de três funcionárias do Legislativo por suposto assédio e ameaça.
Boff acabou liberado horas depois, mas foi exonerado da Câmara. Conforme o presidente da Casa, vereador Wagner Petrini (PSB), como o assessor já havia sido exonerado, a conclusão do processo foi por manter a decisão e encaminhar a documentação à Polícia Civil, que investiga o caso, e ao Ministério Público.
A titular da Delegacia da Mulher de Caxias, delegada Thalita Andrich, afirmou que o inquérito ainda não foi finalizado e está na fase de depoimentos.
Já a defesa de Boff disse defendeu a inocência dele e classificou a demissão na época como "injustiça". Ele também elogiou a presidência da Câmara pelo que classificou como "sensatez" pelo arquivamento do processo administrativo.