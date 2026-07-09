Câmara de Caxias aprova nova edição do Refis do Samae; veja destaques de política

Adesão será até 31 de outubro. André Fiedler / Gaúcha Serra

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou, nesta quinta-feira (9), uma nova edição do programa de renegociação de dívidas (Refis) do Samae.

A proposta permite a renegociação de débitos de pessoas físicas e jurídicas inscritos em dívida ativa, além de multas de processos administrativos da autarquia. O objetivo é ampliar a arrecadação e oferecer condições facilitadas para a regularização das dívidas.

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Pelo texto, os débitos poderão ser quitados à vista ou parcelados em até 10 anos, com reduções graduais sobre multas e juros conforme o número de parcelas. No pagamento em cota única, o contribuinte pagará apenas o valor principal com correção monetária. A adesão será até 31 de outubro.

A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito Adiló Didomenico.

Espingarda localizada

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (8), a arma em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro que a defesa apontou estar no Rio Grande do Sul. A espingarda Maestro Arms Company estava em uma residência de Cachoeirinha, e a informação sobre o paradeiro foi dada por iniciativa do próprio detentor do equipamento.

Na decisão em que manteve o ex-presidente em prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes determinou a entrega de todas as armas. A espingarda estava no Estado porque seria um presente que nunca havia sido retirado.

Na petição em que informou ao STF o paradeiro da arma, a defesa havia relatado que ela estava em uma empresa na Rua Ivo Remo Orso, em Caxias do Sul. A reportagem do Pioneiro, no entanto, constatou que a rua mencionada não existe.

Veranópolis busca túnel

Manifestação ocorreu no último fim de semana. Leandro Galante / Divulgação

A prefeitura de Veranópolis vai reapresentar à bancada gaúcha no Congresso Nacional um projeto para a construção de túneis no acesso norte do município, junto à BR-470. A reunião está marcada para a próxima terça-feira (14).

Orçada em R$ 14 milhões, a intervenção pretende melhorar a mobilidade e ampliar a segurança no trecho que concentra fluxo de veículos para empresas, escolas e hospital, entre outros.