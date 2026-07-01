Câmara de Caxias aprova mudanças no estacionamento rotativo, mas entrada em vigor depende de sanção; veja destaques de política

Proposta altera tempo de tolerância. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A Câmara de Caxias aprovou nesta terça-feira (30) o projeto que altera regras do Estacionamento Rotativo, operado pela Rek Parking. De autoria do vereador Hiago Morandi (Novo), a proposta amplia de duas para três horas o tempo máximo de permanência nas vagas e aumenta a tolerância para emissão do tíquete, de cinco para 15 minutos.

O texto também cria uma janela de 15 minutos no início e no fim do período diário de vigência da tarifa para evitar autuações, amplia o prazo de regularização de 24 horas para 30 dias e estende o tempo antes de remoção do veículo para três horas.

Apesar do apoio maciço de vereadores, as mudanças dependem da sanção do prefeito Adiló Didomenico para entrar em vigor e há resistência de ao menos parte de integrantes do governo.

Mudança de função

Atividades começaram nesta terça-feira (30). Isabela Cristiane Borba / Divulgação

O vereador José de Abreu, o Jack (PDT), abriu mão da pré-candidatura a deputado estadual. A decisão ocorreu em função da coordenação do conselho regional que será responsável pela campanha, na região Serra, de Juliana Brizola ao governo do Estado e pela reeleição de Lula. Jack diz que o pedido partiu da própria candidata e da executiva estadual do partido.

O grupo também será formado por nomes tradicionais da política da região, como Marisa Formolo (PT), Alceu Barbosa Velho (PDT), Denise Pessôa (PT), Pepe Vargas (PT), Adriano Boff (PSB) e Assis Melo (PCdoB). Boff e Melo são presidentes do PSB e do PCdoB, respectivamente, siglas que também integram a coligação liderada pelo PDT e pelo PT.