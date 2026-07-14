Câmara autoriza contratação de estrangeiros por empresas públicas de Caxias

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Proposta foi aprovada pelo plenário. Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

Vereadores de Caxias aprovaram, nesta terça-feira (14), a contratação de estrangeiros por empresas públicas do município, no caso, a Codeca, a Festa da Uva e a Farmácia do Ipam. O projeto de lei havia sido encaminhado pelo Executivo e foi analisado em sessões extraordinárias para ter a tramitação encerrada antes do recesso de inverno.

O texto determina que pessoas de outras nacionalidade devem participar dos processos seletivos em condições de igualdade com os brasileiros. Para isso, no entanto, os diplomas superiores e demais títulos dos estrangeiros devem ser validados por órgão brasileiro. No caso de empate em um concurso, por exemplo, o candidato brasileiro terá preferência sobre o estrangeiro.

A justificativa do Executivo para a proposta é o baixo número de candidatos em processos seletivos para funções braçais. A situação envolve principalmente as vagas da Codeca, como limpeza urbana, capina e coleta de resíduos.

Dessa forma, a medida é apontada como um meio de ampliar o universo de interessados, além de proporcionar inclusão a essa população.

Ideologias

Considerando que todo cidadão tem (ou ao menos deveria ter) direito a construir a vida onde quer que seja e que é consenso que a dignidade das famílias se obtém principalmente por meio do trabalho, seria de se esperar uma votação tranquila. No entanto, não foi o que ocorreu.

O debate entrou em uma discussão ideológica e foi se intensificando a ponto de a sessão ser suspensa. Com o trabalho interrompido, o bate-boca continuou em função do vereador Hiago Morandi (Novo) passar a gravar as vereadoras Andressa Marques (PCdoB) e Estela Balardin (PT).

Depois de minutos com os ânimos acalorados, o projeto de lei acabou aprovado por 20 votos a 2. Os contrários foram os vereadores Hiago Morandi (Novo) e Capitão Ramon (PL). Os argumentos contra a proposta foram no sentido de que é preciso ter atenção para evitar uma onda migratória como a existente na Europa.

Mentes

Para além de uma questão política e de legislação, o acolhimento — especialmente de venezuelanos, fugindo das mazelas do país de origem — pode ser uma oportunidade, se o país e a região souberem aproveitar.

Existem profissionais de diversas áreas que precisaram abandonar tudo para tentar a vida em outro lugar e podem contribuir com a economia brasileira.

O Brasil já sofre com a "fuga de cérebros", mentes brilhantes que migram para outros países onde encontram condições (ausentes aqui) para desenvolver ciência e tecnologia que impulsionam essas nações. Quem sabe o país não possa ser também um "receptor de cérebros"?