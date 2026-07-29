Agergs discute na próxima semana forma de cobrança da água em hotéis e pousadas; veja mais destaques

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Cobrança por apartamento tem gerado reações do setor turístico. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Agergs, agência que fiscaliza os serviços concedidos no Estado, irá analisar, no próximo dia 4, o processo que trata da possibilidade de cobrança do serviço de água e esgoto para cada quarto de hotel e não mais para o empreendimento como um todo.

O tema tem gerado reações do setor principalmente em locais de grande apelo turístico, como a Região das Hortênsias e o Litoral. O temor é de que a medida aumente os custos operacionais.

O processo em avaliação foi instaurado a partir de manifestações dos municípios de Torres, Santa Maria, Quaraí e Santa Rosa, além de entidades representativas do setor hoteleiro, da Fecomércio-RS e da Câmara de Vereadores de Quaraí, que questionaram a legalidade do critério adotado pela concessionária.

A Corsan, por outro lado, diz que a medida segue regulamento aprovado pela Agergs e que está respaldada por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A empresa diz ainda que a mudança na forma de cobrança não implica na criação de novas tarifas.

Os conselheiros chegaram a discutir o caso em sessão extraordinária no último dia 16, mas a conclusão foi adiada por pedido de vista do conselheiro Ricardo Giuliani Neto. A relatoria do caso está com a conselheira Luciana Luso de Carvalho, que já apresentou o voto.

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Falando em Agergs...

Representantes da agência realizam nesta quinta-feira (30) uma fiscalização na sede da concessionária CSG, em Farroupilha. O foco da ação é verificar se o serviço de atendimento médico de emergência prestado aos usuários das rodovias concedidas está sendo executado conforme as exigências previstas no contrato de concessão.

Durante a inspeção, técnicos da agência vão avaliar o funcionamento da estrutura de atendimento e a capacidade de resposta às ocorrências nas rodovias. A iniciativa integra o calendário anual de fiscalizações da Agergs e faz parte do acompanhamento do cumprimento das obrigações assumidas pela concessionária.

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Convenção PSDB

O PSDB realiza nesta quinta-feira (30) a convenção que vai confirmar as candidaturas do partido. O ato será em conjunto com o Cidadania, já que os partidos formam uma federação, e será às 17h, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Além de Marcelo Maranata na disputa ao governo do Estado, devem ser confirmados Milton Cardoso (PSDB) e Renato Jaguarão (Cidadania) nas candidaturas ao Senado. Também serão oficializados os candidatos a deputado estadual e deputado federal.

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Esclarecimentos

A vereadora Andressa Marques (PCdoB) encaminhou ofício à Mesa Diretora da Câmara solicitando acesso ao processo administrativo disciplinar que apurou as denúncias de suposto assédio sexual contra o ex-assessor do vereador Juliano Valim (PSD), Luiz Alberto Corrêa Boff. A apuração interna foi arquivada na última semana.

Andressa é presidente da Procuradora Especial da Mulher (PEM) do Legislativo e relata, no pedido encaminhado nesta quarta-feira (28), surpresa ao tomar conhecimento do arquivamento pela imprensa. Ela também argumenta a necessidade de ter acesso aos documentos para que a PEM possa se manifestar publicamente e adotar eventuais medidas.

O presidente da Câmara, Wagner Petrini (PSB), disse que o desfecho da apuração mantém a exoneração de Boff, que deixou a Casa assim que as denúncias vieram à tona, e que a Polícia Civil apura o caso.