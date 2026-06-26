Vereadores de Farroupilha pedem ao MP investigação sobre serviço de água e esgoto; veja destaques de política

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Ofício foi entregue nesta semana. Gabriel Venzon / Divulgação

A frente parlamentar da Câmara de Farroupilha que discute o serviço da Corsan entregou ofício ao Ministério Público (MP) com os problemas identificados no fornecimento da água na cidade. O documento aponta questões envolvendo a qualidade da água, falhas na prestação do serviço e cobranças consideradas abusivas.

Também são listadas interrupções frequentes no abastecimento, demora em consertos, prazos elevados para novas ligações, baixa pressão, vazamentos recorrentes, falhas na recomposição de vias, entre outros.

Em reunião com os vereadores, o promotor Stefano Lobato Kaltbach afirmou que o MP da cidade já discute o tema junto ao Executivo e indicou como prioridade a elaboração do Plano das Águas, base para avaliar o contrato de saneamento.

Com o recebimento do ofício, o promotor se comprometeu a instaurar inquérito civil para apurar eventuais danos aos consumidores.

A Corsan tem defendido uma repactuação do contrato junto ao município para avançar nos investimentos nas redes de água e esgoto da cidade.

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Estratégia

A coligação em torno das candidaturas de Juliana Brizola (PDT), ao governo do Estado, e da reeleição do presidente Lula (PT) terão um conselho político e uma coordenação executiva das campanhas na Serra. Os responsáveis por liderar o trabalho serão o vereador José de Abreu, o Jack (PDT), que disputará vaga na Assembleia Legislativa (ALRS), e o presidente municipal do PT, Henrique Lisboa.

O grupo também será formado por nomes tradicionais da política da região, como Marisa Formolo (PT), Alceu Barbosa Velho (PDT), Denise Pessôa (PT), Pepe Vargas (PT), Adriano Boff (PSB) e Assis Melo (PCdoB). Boff e Melo são presidentes do PSB e do PCdoB, respectivamente, siglas que também integram a coligação liderada pelo PDT e pelo PT. As atividades começam no próximo dia 30.

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Estudo ambiental para desvio de estrada

Estrada Astrogildo Stumpf (na imagem, na vertical), será cortada pela pista do novo aeroporto. Porthus Junior / Agencia RBS

A pista do futuro aeroporto de Vila Oliva vai cortar a Estrada Municipal Astrogildo Stumpf, que liga o distrito caxiense à localidade de Apanhador, em São Francisco de Paula. Por conta disso, o traçado da via terá que ser desviado, contornando o futuro complexo.

O município decretou em 2023 a utilidade pública de 10 áreas que abrigarão o novo trajeto e abriu no último dia 19 a contratação de estudos para a emissão do licenciamento ambiental da estrada. A empresa responsável terá que encaminhar tanto a licença prévia (LP) quanto a licença de instalação (LI), que libera a construção.

O contrato também prevê estudos para uma rotatória no acesso ao estacionamento do terminal. O dispositivo ficará na Estrada Municipal Geraldo D'Agostini com um trecho atual da Estrada Astrogildo Stumpf a ser desativado e modificado para conectar o aeroporto ao sistema viário.

Os estudos ambientais estão orçados em R$ 64,7 mil e terão duração de seis meses. As propostas serão conhecidas em 24 de julho.

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Debate sobre concessões

Marcelo Spilki, conselheiro-presidente da Agergs, a agência reguladora dos serviços concedidos no Estado, será um dos painelistas da 7ª Plenária do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, na próxima segunda-feira (29), em Caxias. Serão abordadas principalmente as concessões nas áreas de saneamento e rodovias.