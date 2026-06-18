Vereador Sandro Fantinel é absolvido pelo STJ em processo sobre falas relacionadas a baianos; veja destaques da política

O vereador Sandro Fantinel (Republicanos) foi absolvido definitivamente do processo criminal ao qual respondia pelas declarações dadas na tribuna da Câmara em relação aos baianos, em 2023.
Por cinco votos a zero, a turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que analisou o caso deu decisão favorável a Fantinel. O vereador havia sido condenado em primeira instância no mesmo processo, mas no ano passado teve o recurso acatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4). O caso subiu ao STJ a partir de um recurso do Ministério Público Federal (MPF), autor do processo.
Com a decisão do STJ, o caso teve trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Fantinel foi condenado em outra ação, na esfera Cível, pelo mesmo episódio. Nesse caso, ele terá que pagar R$ 100 mil de indenização. O processo também já foi encerrado e o vereador aguarda os trâmites para iniciar o pagamento parcelado.
Projeto previa "venda" do Parque dos Macaquinhos
O Executivo deve alterar o projeto de lei 144/2026, que autoriza a venda do estacionamento inferior do Centro Administrativo ao Ipam para a construção da nova sede do instituto.
O motivo são apontamentos relacionados à matrícula do terreno. Embora o texto descreva a área do estacionamento, o lote onde ele está inserido é o mesmo de todo o Parque dos Macaquinhos. O projeto já havia passado pelas comissões e estava pronto para ir a plenário.
O tema foi abordado pelo vereador Cláudio Libardi (PCdoB) em pronunciamento nesta quinta-feira (18). Ele cobrou mais cuidado com a elaboração de projetos por parte do Executivo e citou o risco de se autorizar o futuro desmembramento da área de lazer caso a lei fosse aprovada sem a correção necessária.
O chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, diz que o ajuste deve ocorrer por meio de mensagem retificativa. Até a tarde desta quinta-feira (18), porém, a mensagem ainda não havia sido encaminhada.
Embate público
A discussão sobre as contas da Festa da Uva acabou expondo publicamente divergências internas do PL na Câmara. Na última terça-feira (16), a Casa aprovou pedido de informações em relação à prestação de contas do evento.
A base governista, embora tenha votado favorável, disse que o pedido não era necessário porque a apresentação dos números já estava prevista para esta quinta-feira (18). O vereador Pedro Rodrigues (PL) foi um dos que se manifestaram dizendo ter sido informado da agenda.
A declaração gerou reação da líder da bancada, vereadora Daiane Mello (PL), que disse que o vereador sabia por fazer parte da base. O apoio de Pedro Rodrigues ao governo não é novidade e o debate não fugiu do tom tradicional do Legislativo.
No entanto, a publicação do diálogo nas redes sociais por Daiane Mello fez com que o embate prosseguisse nesta quinta-feira (18), com críticas de Pedro Rodrigues inclusive ao deputado federal Maurício Marcon (PL), que ironizou o vereador nos comentários da publicação.
Bellaver presta depoimento
A Comissão Processante da Câmara de Farroupilha ouviu, na manhã desta quinta-feira (18), o depoimento do vereador Maurício Bellaver (PL) no processo que apura possível quebra de decoro parlamentar. O procedimento foi instaurado a partir de denúncia apresentada pela vereadora Fran Bonaci (PDT) após a prisão de Bellaver por descumprimento de medida protetiva no início de abril.
O parlamentar foi ouvido, acompanhado de advogado, e negou as acusações de que o episódio expôs a Câmara negativamente. Também prestaram depoimento três testemunhas arroladas pela defesa - o tio, a mãe e um funcionário do vereador.
Não há mais depoimentos agendados. Agora, a Casa terá cinco dias para realizar a transcrição das oitivas e a defesa terá outros cinco dias para eventuais contestações.
Após essas etapas, o relator, vereador Juliano Baumgarten (PSB), terá até 7 de julho para apresentar o parecer final do processo. Uma vez que o documento estiver protocolado, presidente da Casa, Pastor Davi (PP), deve marcar uma sessão extraordinária para o plenário decidir pela cassação ou não de Bellaver.
Frente pelo hospital municipal
A Câmara de Caxias aprovou, por unanimidade, a criação da Frente Parlamentar pela Preservação e Municipalização do Hospital Saúde. A iniciativa pretende intermediar as negociações entre o município e o governo federal para quitar a dívida de R$ 66 milhões da instituição, por meio da entrega do imóvel à União e posterior cessão de uso à administração municipal.
O desdobramento político imediato envolve uma comitiva liderada pela bancada do PCdoB, autora da sugestão, e pelo prefeito Adiló Didomenico, que viajará a Brasília para apresentar o projeto ao Ministério da Saúde. A data ainda será marcada.
Embora a proposta tenha ganhado força nos últimos meses a partir da concordância do prefeito em trabalhar a questão, começa a surgir também a hipótese da federalização do hospital. Ou seja, o imóvel seria entregue a União, que seria responsável pela operação. A ideia foi levantada pelo líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), em função da situação financeira de Caxias.
Informações sobre o aeroporto
Vereadores de Caxias aprovaram nesta quinta-feira (18), por unanimidade, pedido de informações sobre o plano de emergência e as medidas de segurança do Aeroporto Hugo Cantergiani. O requerimento é de autoria da vereadora Daiane Mello (PL) e tem assinaturas dos colegas Capitão Teles (PL) e Sandra Bonetto (Novo).
O pedido ocorre em função do recente anúncio de transferência da gestão do terminal do município para a Infraero e as restrições operacionais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) motivadas por pendências de segurança.
Entre os sete questionamentos estão a existência do Plano de Emergência em Aeródromo (Plem), o detalhamento das notificações emitidas pela Anac nos anos de 2025 e 2026, e o funcionamento do Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão (Papi, na sigla em inglês), equipamento que auxilia os pousos visuais.