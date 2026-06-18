Vereador Sandro Fantinel é absolvido pelo STJ em processo sobre falas relacionadas a baianos; veja destaques da política

Ler resumo

Processo criminal contra Fantinel teve trânsito em julgado. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador Sandro Fantinel (Republicanos) foi absolvido definitivamente do processo criminal ao qual respondia pelas declarações dadas na tribuna da Câmara em relação aos baianos, em 2023.

Por cinco votos a zero, a turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que analisou o caso deu decisão favorável a Fantinel. O vereador havia sido condenado em primeira instância no mesmo processo, mas no ano passado teve o recurso acatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4). O caso subiu ao STJ a partir de um recurso do Ministério Público Federal (MPF), autor do processo.

Com a decisão do STJ, o caso teve trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recursos. Fantinel foi condenado em outra ação, na esfera Cível, pelo mesmo episódio. Nesse caso, ele terá que pagar R$ 100 mil de indenização. O processo também já foi encerrado e o vereador aguarda os trâmites para iniciar o pagamento parcelado.

Projeto previa "venda" do Parque dos Macaquinhos

O Executivo deve alterar o projeto de lei 144/2026, que autoriza a venda do estacionamento inferior do Centro Administrativo ao Ipam para a construção da nova sede do instituto.

O motivo são apontamentos relacionados à matrícula do terreno. Embora o texto descreva a área do estacionamento, o lote onde ele está inserido é o mesmo de todo o Parque dos Macaquinhos. O projeto já havia passado pelas comissões e estava pronto para ir a plenário.

O tema foi abordado pelo vereador Cláudio Libardi (PCdoB) em pronunciamento nesta quinta-feira (18). Ele cobrou mais cuidado com a elaboração de projetos por parte do Executivo e citou o risco de se autorizar o futuro desmembramento da área de lazer caso a lei fosse aprovada sem a correção necessária.

O chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, diz que o ajuste deve ocorrer por meio de mensagem retificativa. Até a tarde desta quinta-feira (18), porém, a mensagem ainda não havia sido encaminhada.

Leia Mais Ipam projeta construção de nova sede ao lado da prefeitura de Caxias

Embate público

A discussão sobre as contas da Festa da Uva acabou expondo publicamente divergências internas do PL na Câmara. Na última terça-feira (16), a Casa aprovou pedido de informações em relação à prestação de contas do evento.

A base governista, embora tenha votado favorável, disse que o pedido não era necessário porque a apresentação dos números já estava prevista para esta quinta-feira (18). O vereador Pedro Rodrigues (PL) foi um dos que se manifestaram dizendo ter sido informado da agenda.

A declaração gerou reação da líder da bancada, vereadora Daiane Mello (PL), que disse que o vereador sabia por fazer parte da base. O apoio de Pedro Rodrigues ao governo não é novidade e o debate não fugiu do tom tradicional do Legislativo.

No entanto, a publicação do diálogo nas redes sociais por Daiane Mello fez com que o embate prosseguisse nesta quinta-feira (18), com críticas de Pedro Rodrigues inclusive ao deputado federal Maurício Marcon (PL), que ironizou o vereador nos comentários da publicação.

Leia Mais Executivo encaminha à Câmara novo projeto para autorizar a concessão da Maesa

Bellaver presta depoimento

Oitiva ocorreu na manhã desta quinta-feira (18). Gabriel Venzon / Divulgação

A Comissão Processante da Câmara de Farroupilha ouviu, na manhã desta quinta-feira (18), o depoimento do vereador Maurício Bellaver (PL) no processo que apura possível quebra de decoro parlamentar. O procedimento foi instaurado a partir de denúncia apresentada pela vereadora Fran Bonaci (PDT) após a prisão de Bellaver por descumprimento de medida protetiva no início de abril.

O parlamentar foi ouvido, acompanhado de advogado, e negou as acusações de que o episódio expôs a Câmara negativamente. Também prestaram depoimento três testemunhas arroladas pela defesa - o tio, a mãe e um funcionário do vereador.

Não há mais depoimentos agendados. Agora, a Casa terá cinco dias para realizar a transcrição das oitivas e a defesa terá outros cinco dias para eventuais contestações.

Após essas etapas, o relator, vereador Juliano Baumgarten (PSB), terá até 7 de julho para apresentar o parecer final do processo. Uma vez que o documento estiver protocolado, presidente da Casa, Pastor Davi (PP), deve marcar uma sessão extraordinária para o plenário decidir pela cassação ou não de Bellaver.

Frente pelo hospital municipal

A Câmara de Caxias aprovou, por unanimidade, a criação da Frente Parlamentar pela Preservação e Municipalização do Hospital Saúde. A iniciativa pretende intermediar as negociações entre o município e o governo federal para quitar a dívida de R$ 66 milhões da instituição, por meio da entrega do imóvel à União e posterior cessão de uso à administração municipal.

O desdobramento político imediato envolve uma comitiva liderada pela bancada do PCdoB, autora da sugestão, e pelo prefeito Adiló Didomenico, que viajará a Brasília para apresentar o projeto ao Ministério da Saúde. A data ainda será marcada.

Embora a proposta tenha ganhado força nos últimos meses a partir da concordância do prefeito em trabalhar a questão, começa a surgir também a hipótese da federalização do hospital. Ou seja, o imóvel seria entregue a União, que seria responsável pela operação. A ideia foi levantada pelo líder do governo, vereador Calebe Garbin (PP), em função da situação financeira de Caxias.

Leia Mais Ministro de Portos e Aeroportos virá a Caxias na próxima semana para assinar transferência do Hugo Cantergiani; veja mais destaques de política

Informações sobre o aeroporto

Vereadores de Caxias aprovaram nesta quinta-feira (18), por unanimidade, pedido de informações sobre o plano de emergência e as medidas de segurança do Aeroporto Hugo Cantergiani. O requerimento é de autoria da vereadora Daiane Mello (PL) e tem assinaturas dos colegas Capitão Teles (PL) e Sandra Bonetto (Novo).

O pedido ocorre em função do recente anúncio de transferência da gestão do terminal do município para a Infraero e as restrições operacionais impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) motivadas por pendências de segurança.