Vereador caxiense Lucas Caregnato é indicado pelo PT para suplência de Manuela d'Ávila ao Senado; veja destaques da política

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Caregnato está no segundo mandato na Câmara de Caxias. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

O vereador de Caxias Lucas Caregnato (PT) foi indicado pelo diretório estadual do partido para ser suplente na chapa de Manuela d'Ávila (Psol) na disputa ao Senado. O anúncio foi feito pelo próprio vereador nas redes sociais.

Na publicação, o vereador afirma que recebeu a indicação com "gratidão e compromisso de seguir trabalhando com dedicação".

Além de Lucas, o ex-deputado federal Henrique Fontana (PT) deve compor a suplência.

O PT também tem pré-candidatura própria ao Senado com Paulo Pimenta. Nesse caso, a suplência deve ficar com Vieira da Cunha (PDT) e Tamyres Filgueira (PT). Todos os nomes ainda precisam ser confirmados pelas pré-candidaturas.

Diferentemente da Câmara dfos Deputados, em que a suplência é definida a partir da votação de cada candidato, para o Senado, os nomes são indicados na composição da chapa.

Dessa forma, se um dos dois senadores eleitos em 2026 deixar o cargo, por exemplo, o substituto não será o terceiro colocado e sim o primeiro suplente escolhido por ele antes da candidatura.

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Lançamento

O vereador de Nova Petrópolis, Inspetor Robison (Republicanos) lançou, na última semana, a pré-candidatura a deputado federal. O ato teve a presença do pré-candidato ao governo do Estado Luciano Zucco (PL) e do irmão do liberal, o deputado estadual Delegado Zucco (Republicanos).

Robison é inspetor da Polícia Civil e ex-policial militar. Ele está no primeiro mandato como vereador da cidade das Hortênsias.

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Representação

A Assembleia Legislativa (ALRS) aprovou por unanimidade, na terça-feira (23), o Projeto de Lei 77/2024, do deputado Elton Weber (PSD), que oficializa a Voluntersul como entidade representativa dos bombeiros voluntários no Rio Grande do Sul.

A organização reúne 47 corporações e cerca de 1,5 mil voluntários e passa a ter reconhecimento institucional para atuar junto ao poder público, além de representação formal junto ao Estado.

A oficialização era uma demanda aguardada por quase 50 anos pela entidade.

Prevenção a catástrofes

Porto Alegre sediou, na última semana, o Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil (CIPDC) e o 4º Encontro Nacional do Iclei Brasil (Governos Locais pela Sustentabilidade). O evento reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de 368 municípios para discutir estratégias de gestão de riscos, adaptação climática e resposta a desastres.

Com mais de 1,5 mil participantes e delegações internacionais, o evento integrou ações do programa estadual Prepara RS e promoveu oficinas regionais para subsidiar a construção do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Na agenda, estiveram ainda o debate das diretrizes do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 2025-2035 e a preparação para possíveis impactos do fenômeno El Niño, que neste ano já tem formação confirmada e deve ser de forte intensidade. As ações envolvem diretrizes técnicas e operacionais para os municípios.

Presidente na Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil da Câmara de Caxias, o vereador Bortola (PP) acompanhou os debates.

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Questionamentos sobre PPP

Reunião ocorreu na última quinta-feira (25). Marcelo Passarella / Divulgação

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara de Caxias realizou, na última quinta-feira (25), reunião pública para debater a parceria público-privada (PPP) proposta pelo governo do Estado para gestão de serviços de apoio em 98 escolas estaduais de 15 municípios.

O modelo — muito semelhante ao da PPP da Educação Infantil de Caxias, que vem sendo questionado — prevê contrato de 25 anos, estimado em R$ 4,5 bilhões, abrangendo cerca de 4,2% da rede. A iniciativa privada será responsável por manutenção, limpeza, vigilância e infraestrutura. O leilão está marcado para 23 de julho, com entrega de propostas no dia 16. Sete escolas de Caxias estão incluídas no projeto.

A proposta, porém, enfrenta resistência de entidades como o sindicato dos professores do Estado (Cpers) e parlamentares, que apontam custo elevado e risco à autonomia escolar.

Entre os questionamentos apresentados por representantes das entidades estão dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) que indicam que os valores da PPP podem ser até 368% superiores ao gasto atual.

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Leitos SUS

O Hospital Virvi Ramos, em Caxias do Sul, recebeu R$ 706 mil para a conclusão da reforma dos leitos destinados ao SUS.