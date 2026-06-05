"Trabalhando com respeito e espírito democrático, quem ganha é a população", diz líder do governo na Câmara dos Deputados, em reunião no gabinete do prefeito Adiló Didomenico 

Paulo Pimenta se reuniu com o prefeito Adiló, o vice Néspolo, além de lideranças municipais, estaduais e federais. Rafa Stedile / Divulgação

O editor Marcelo Mugnol colabora com o colunista André Fiedler, titular deste espaço.

A sexta-feira pós-Corpus Christi foi de trabalho no gabinete do prefeito Adiló Didomenico. Ele e o vice-prefeito, Edson Néspolo, receberam o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Paulo Pimenta (PT).

Na pauta, o deputado reafirmou o compromisso com a construção do aeroporto em Vila Oliva, com investimento de aproximadamente R$ 200 milhões, por meio do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

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Pimenta também destacou os recursos voltados à mobilidade urbana e à prevenção de desastres climáticos, como a melhoria do acesso ao bairro Planalto, pela BR-116, com aporte de R$ 4,5 milhões, além de intervenções para contenção de encostas e recuperação de áreas afetadas. As ações contemplam obras no bairro Fátima, estudos para estabilização de áreas em Galópolis, melhorias na Rota do Sol e intervenções no Cidade Nova e Desvio Rizzo, além de estradas do interior.

— Tudo isso só é possível quando colocamos os interesses do povo gaúcho acima das disputas políticas. Trabalhando com respeito e espírito democrático, quem ganha é a população — defendeu Pimenta, citando investimentos federais na área da saúde e iniciativas para fortalecer o turismo, setor estratégico para a economia da Serra.

Programa de Transformação Digital

Outro avanço importante destacado durante a reunião foi a autorização, assinada nesta semana pelo presidente Lula, na Casa Civil, para a contratação de uma operação de crédito internacional destinada ao Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias do Sul (Prodigital Caxias do Sul).

Com garantia da União, o financiamento junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF ) prevê investimentos totais de US$ 50 milhões, dos quais US$ 40 milhões serão financiados pelo organismo internacional e US$ 10 milhões correspondem à contrapartida do município.

Os recursos serão aplicados na modernização dos serviços públicos, na ampliação das tecnologias digitais, na implantação de soluções de cidade inteligente e em ações voltadas à resiliência climática, fortalecendo a capacidade de gestão e o desenvolvimento sustentável de Caxias do Sul.

O Senado deve votar e aprovar na próxima semana a autorização do empréstimo.

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