"Trabalhando com respeito e espírito democrático, quem ganha é a população", diz líder do governo na Câmara dos Deputados, em reunião no gabinete do prefeito Adiló Didomenico 

André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

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Notícia

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Entre as pautas apontadas pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT), está a possibilidade de contratação de uma operação de crédito internacional destinada ao Programa de Transformação Digital e Cidade Inteligente de Caxias

Marcelo Mugnol

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