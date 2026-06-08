André Fiedler

André Fiedler

Jornalista com pós-graduação em Comunicação Digital, está no Grupo RBS desde 2009. Ao longo da trajetória, atuou como repórter por diversas editorias e, com o tempo, passou a ter enfoque em coberturas de mobilidade e infraestrutura. Atualmente assina a coluna Mirante e é um dos apresentadores do programa Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra.

Mirante
Notícia

TCE emite certificado de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pela prefeitura de Caxias; veja mais destaques de política

Medida permite recuperar documento que autoriza repasses de recursos estaduais. Administração diz que despacho já foi aprovado, mas sistema ainda não indica habilitação

André Fiedler

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS