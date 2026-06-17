Sinal aberto da TV Câmara de Caxias será inaugurado em 1º de julho

Acordo de cooperação foi assinado na última semana. Câmara dos Deputados / Divulgação

O início da transmissão da TV Câmara de Caxias em sinal aberto já tem data: 1º de julho, uma quarta-feira. A inauguração deve ser marcada por um evento a ser realizado no plenário da Casa. A expectativa é de que autoridades do Ministério das Comunicações estejam presentes.

Na semana passada, foi concluída uma das últimas etapas dos trâmites para a implantação do sinal, que se arrastam desde 2012. O presidente do Legislativo, vereador Wagner Petrini (PSB), esteve em Brasília para assinar o acordo de cooperação técnica entre a Câmara dos Deputados e o Legislativo caxiense para a doação dos equipamentos que serão utilizados nas transmissões.

No fim do mês passado, a Anatel também já havia dado o aval a questões técnicas da operação, fundamentais para evitar interferências, por exemplo. O número do canal foi informado pela Agência a Petrini nesta quarta-feira (17), mas o anúncio deve ocorrer nos próximos dias.