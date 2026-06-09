Sem adesão do PCdoB, PT vai buscar assinaturas da base governista para implantar CPI na Câmara de Caxias

Embora tenha tido rápida adesão da oposição, a CPI para investigar a Parceria Público-Privada (PPP) da Educação Infantil ficou mais distante de sair do papel com a decisão do PCdoB de não aderir à proposta do PT. Sete vereadores se manifestaram favoravelmente à comissão, mas são necessárias oito assinaturas.

A decisão da bancada do PCdoB ocorreu em reunião na noite de segunda-feira (8). Internamente, o entendimento é de que, diante dos esforços da esquerda pela reeleição de Lula, a melhor opção é não juntar forças com os partidos de direita, que também fazem oposição ao governo Adiló, em nome da CPI.

Passando as eleições e com os ventos da política mudando de direção, o partido entende que haverá ambiente mais favorável para a CPI.

O PT, porém, não deve desistir da proposta e seguirá em busca da assinatura pendente.

Fogo amigo

O vereador João Uez encampou o discurso da oposição e mandou um recado ao prefeito Adiló Didomenico:

— O senhor está muito mal acompanhado. Começa a demitir gente — declarou, reforçando que é da base.

A declaração ocorreu em meio a críticas da vereadora Daiane Mello (PL) pela suspensão do edital do Canaliza Caxias, pacote de obras de drenagem. Uez foi um dos idealizadores do projeto quando esteve à frente do Samae. As intervenções serão custeadas com recursos da autarquia, embora sejam contratadas pela administração direta.

Para além do incômodo da base com projetos que não andam, a declaração tem fundo político. O vereador é notório adversário do deputado estadual Neri, O Carteiro, que é um dos principais aliados de Adiló e com vários cargos indicados na administração municipal.

Feira do livro garantida

Tatiane Frizzo respondeu a perguntas dos vereadores. Manoela da Rosa / Divulgação

A secretária da Cultura de Caxias, Tatiane Frizzo, esteve na Câmara nesta terça-feira (9) atendendo à convocação dos vereadores para esclarecer os impactos do decreto de contenção de gastos na área.

Entre as declarações, a titular da pasta disse que há um comprometimento da administração com a realização da Feira do Livro deste ano, embora não haja previsão se a contenção de despesas no município ainda estará em vigor. Por conta disso, também não há certeza quanto à extensão da programação, embora o objetivo, segundo ela, seja "fazer uma feira do livro maior".