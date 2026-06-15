Segunda tentativa de construção de ciclofaixa em Caxias termina com todas as candidatas desclassificadas

Praça do Trem e estação férrea integram trajeto da ciclofaixa. André Fiedler / Agência RBS

A nova tentativa de contratar a construção da primeira ciclofaixa na área central de Caxias terminou com as quatro empresas candidatas desclassificadas. As propostas foram conhecidas na última sexta-feira (12).

Das quatro candidatas, três apresentaram o orçamento dentro do previsto, limitado a R$ 737.789,31. Contatadas, as empresas simplesmente não responderam e não encaminharam a documentação necessária. Também não houve resposta ao questionamento da quarta candidata se ela poderia adequar o orçamento. Dessa forma, todas foram rejeitadas.

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O primeiro certame havia ocorrido em março de 2025 e chegou a ter vencedor homologado, mas a empresa vencedora nunca chegou a entregar os documentos para assinatura de contrato. De lá para cá, o município chegou a negociar a contratação da Codeca, mas o preço de alguns insumos era menos vantajoso em relação a outras empresas.