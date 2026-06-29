Quase dois anos após aprovação, jogador Alan Ruschel recebe placa de Cidadão Caxiense

Entrega foi realizada por Petrini e ex-vereador Tequila. Josiele Petrini / Divulgação

Quase dois anos depois da Câmara de Caxias aprovar a concessão do título de Cidadão Caxiense ao jogador Alan Ruschel, a honraria chegou às mãos do atleta. A entrega ocorreu no último sábado (27), em jantar de comemoração dos 113 anos do Juventude, pelo presidente da Casa, Wagner Petrini (PSB), e pelo ex-vereador Jemerson Hoffman (PSB), o Tequila, autor da proposta.

A entrega ocorreu agora, segundo Petrini, porque na época Ruschel teve compromissos profissionais e não conseguiria comparecer na data prevista para a sessão solene. O jantar do Juventude foi considerado uma ocasião propícia para a entrega.

Apesar do repasse ter ocorrido pelas mãos de Petrini, a placa é assinada pela vereadora Marisol Santos (PSDB), presidente do Legislativo na época da aprovação da homenagem.

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