PRF recebe terreno para nova sede em Caxias, mas ainda não há data para início das obras

Repasse foi assinado nesta segunda-feira (1). Romila Amaral / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico sancionou nesta segunda-feira (1) a lei que autoriza a doação de um terreno municipal à União para a instalação da nova sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vila Cristina. A área, de cerca de 2,7 mil metros quadrados, fica junto à rotatória de entroncamento com a RS-452, em Vila Cristina.

O projeto foi aprovado pela Câmara em sessão extraordinária na última quarta-feira (27) e viabiliza a ampliação da estrutura da PRF no município. Há anos a corporação tem planos de construir uma nova sede em Caxias, mas buscava um terreno.

O atual prédio apresenta problemas estruturais e está estrangulado pela área urbana, o que impede a ampliação. A atual legislação também determina que sedes de delegacias da PRF fiquem fora da área urbana, por isso a escolha foi por Vila Cristina.

A corporação já conta com R$ 7 milhões para a construção, que ainda não tem data para começar porque há trâmites burocráticos relacionados a uma área da antiga Convias. Apesar disso, há projetos padrão que podem ser utilizados para agilizar o início das obras.

Novo regimento

Comissão discutiu novo regimento por cerca de um ano. Rafaela Manchini / Divulgação

A Comissão Temporária Especial da Câmara de Caxias encerrou, nesta segunda-feira (1), as discussões sobre a revisão do Regimento Interno da Casa. Com isso, o relatório final elaborado a partir das reuniões para debater as mudanças será encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação (CCJL), antes de seguir para votação em plenário.

Criado há pouco mais de um ano, o grupo teve a missão de atualizar e modernizar as normas do Legislativo. Uma das principais alterações cogitadas é a inclusão da Ordem do Dia — ou seja, votação de projetos — nas sessões de quarta-feira, atualmente mais voltadas a discursos e homenagens.