Prazo para licitar a Casa da Mulher Brasileira de Caxias é prorrogado para setembro

Casa ficará entre as avenidas Martim Francisco Spiandorelo, Dr. Assis Antônio Mariani e Rua Henrique Leonardi, no bairro São Caetano. Ulisses Castro / Agencia RBS

O governo do Estado terá mais três meses de prazo para licitar a construção da Casa da Mulher Brasileira, a ser instalada na Avenida Dr. Assis Antônio Mariani, no bairro São Caetano, em Caxias do Sul. O limite, que seria em 30 de junho, foi adiado para 30 de setembro.

Para isso, no entanto, o Estado precisa encaminhar toda a documentação necessária até o fim deste mês. As etapas foram informadas por representantes do Ministério das Mulheres à vereadora Rose Frigeri (PT) em reunião na última semana.

Caso o prazo não seja atendido, o repasse federal não será feito. Até o momento, o governo estadual já aprovou o PPCI e o projeto arquitetônico para o prédio. Outros documentos relacionados aos projetos estão sendo enviados para a plataforma do governo federal. Já o orçamento está em fase de finalização.

O primeiro prazo para a finalização dos trâmites e lançamento da licitação era setembro de 2025. Diante das pendências, porém, foi negociada a prorrogação de prazo para o fim deste mês, agora prorrogado novamente.

O terreno que vai abrigar o órgão pertencia ao município, que repassou ao Estado. A lei que autoriza a transferência foi aprovada pela Câmara de Caxias no início do mês.