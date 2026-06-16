PP lança pré-candidatura de Gladis Frizzo a deputada federal; veja mais destaques

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Reunião ocorreu na sede do partido. Mateus Argenta / Divulgação

Em reunião na sede do partido no último sábado (13), o PP de Caxias lançou a pré-candidatura da ex-vereadora Gladis Frizzo a deputada federal. Além de integrantes do partido na cidade, o ato contou com a presença do deputado estadual Guilherme Pasin e do deputado federal Covatti Filho.

Gladis havia se colocado à disposição do partido para a candidatura, mas o fato de ser mulher também pesou para a escolha. A futura candidatura deve ser em dobradinha com Guilherme Pasin, que buscará recondução à Assembleia Legislativa (ALRS).

Gladis atualmente é assessora de Pasin na ALRS, e a colocação do nome à Câmara dos Deputados também é uma estratégia do partido de manter ela no cenário político. Ela está sem mandato desde o fim de 2024, quando deixou a Câmara de Caxias depois de disputar as eleições municipais como vice de Maurício Scalco (PL).

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Pedido de municipalização marca audiência

Audiência ocorreu na noite desta segunda (15). Guilherme de Paula / Divulgação

Pedidos de municipalização das UPAs marcaram a audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara de Caxias, nesta segunda-feira (15).

Conduzido pela vereadora Estela Balardin (PT), presidente da comissão, o debate ocorreu menos de uma semana depois da mudança de gestão das unidades Central e Zona Norte para a Associação Mão Amiga.

Enquanto representantes do Sindiserv e do conselho municipal questionaram o modelo de terceirização e cobraram planejamento na saúde, o secretário-adjunto da Saúde, Mário Tadeucci, defendeu as medidas adotadas na transição para garantir continuidade e estabilidade no atendimento.

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Na galeria

Caregnato presidiu o Legislativo em 2025. Guilherme de Paula / Divulgação

O vereador Lucas Caregnato (PT) inaugurou, nesta segunda-feira (15), foto na Galeria dos Presidentes da Câmara de Caxias.

O ato reuniu autoridades, parlamentares e movimentos sociais, além de contar com canto dedicado ao orixá Oxum. Caregnato presidiu o Legislativo em 2025 e tornou-se o segundo homem negro a comandar a Casa em mais de 130 anos.

Entre os feitos da gestão, destacou o novo sistema legislativo, a implantação de protocolo antirracista e ampliação da equipe da TV Câmara.

— Fizemos uma Câmara de portas abertas — afirmou o vereador.

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Trabalho reconhecido

Medalha foi entregue a Volnei Canônica. William Cabral / Divulgação

O Instituto de Leitura Quindim foi homenageado com a Medalha da 56ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em cerimônia realizada na noite de segunda-feira (15), na sede da entidade, no Shopping Villagio Caxias.

A distinção, proposta pelo deputado estadual Pepe Vargas, reconhece a atuação de mais de uma década do instituto na promoção da leitura e na defesa da educação, cultura e direitos de crianças e jovens.

Criada em 2009, a medalha é concedida a pessoas e instituições com relevante impacto social no Estado. A honraria foi recebida pelo presidente do Instituto, Volnei Canônica.

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Passagem de bastão

A Câmara de Caxias teve mudanças na direção-geral nesta segunda-feira (15). Igor Schmaedeke, que ocupava o cargo desde o início do ano, pediu exoneração do cargo, a partir de conversas que já vinham ocorrendo desde a semana passada.